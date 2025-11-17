Sven Rensinghoff, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Bette, mit dem neuen Brandbook. „Es zeigt, wie Design, Qualität, Nachhaltigkeit und Partnerschaft bei uns zusammenspielen.“ Quelle: Bette

Mit einem neuen Brandbook bringt die Bette GmbH & Co. KG seine Markenwerte, Kompetenzen und Produkte in komprimierter Form auf den Punkt. Die Broschüre richtet sich an Architekten, Badplaner und Fachpartner, die sich einen schnellen Überblick über das Unternehmen verschaffen möchten. Ein beigelegtes Poster zeigt das komplette Produktsortiment auf einen Blick.

Das Booklet präsentiert die Marke Bette als Hersteller für architektonisch gestaltete Badelemente aus glasiertem Titanstahl. Im Fokus stehen dabei zentrale Themen wie Fertigungsqualität, Nachhaltigkeit, Systemlösungen und Designanspruch. Zahlreiche Bildbeispiele und markenprägende Aussagen vermitteln dabei mehr als nur Produktinformationen. Sie zeigen, wie Bette Badgestaltung versteht – als Verbindung von technischer Präzision und gestalterischer Inspiration.

„Mit dem Brandbook geben wir unseren Partnern ein Werkzeug an die Hand, das unsere Haltung zur Badgestaltung greifbar macht“, erklärt Sven Rensinghoff, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Bette. „Es geht um weit mehr als Produkte. Es geht um Qualität, Vertrauen und eine gemeinsame Vision für zeitgemäßes Bauen.“

Besonders hilfreich für die Praxis: Das beigelegte Poster liefert eine kompakte Übersicht über das Sortiment, vom Waschtisch über die Duschfläche bis hin zur Badewanne. Ideal für Beratung, Planung und Präsentation.

Das Brandbook kann kostenfrei über die Website von Bette angefordert werden:

