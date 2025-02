Die enorme Farbpalette von Bette, mit der sich dessen Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl individualisieren lassen, wird daher bei der Planung von Bädern hochgeschätzt. Um die Vorauswahl der Farbe sowie den Beratungsprozess zu erleichtern und Wartezeiten zu verkürzen, bietet Bette nun einen praktischen Farbfächer an und stellt die neue Unterteilung in Key Colours und Bespoke Colours vor.

Die Übersicht über die zahlreichen Farboptionen und deren Kombinationsmöglichkeiten mit den Badelementen von Bette zu behalten, ist bei der Beratung und Planung von Bädern mitunter eine aufwendige Aufgabe – insbesondere, wenn die Farben auf andere Sanitärobjekte im Bad abgestimmt werden sollen. Kataloge, herkömmliche Farbübersichten oder Webseiten helfen dabei nur bedingt weiter und sind häufig nicht handlich und verbindlich genug. Bette unterstützt daher nun alle Projektbeteiligten mit einem neuen, übersichtlichen Farbfächer, mit dem sich diese Aufgabe einfacher und zeitsparender angehen lässt.

Farbrealistisch und übersichtlich

Der farbrealistische Fächer im kompakten Format ist in die Bereiche Key Colours und Bespoke Colours untergliedert: Die Key Colours umfassen 30 ausgewählte Farben, die für das gesamte emaillierte Sortiment von Bette verfügbar sind – von Badewannen über Duschflächen bis hin zu Waschtischen. Zeitlose Töne wie Beige, Anthrazit sowie Pastellfarben sorgen für eine ruhige, harmonische Badgestaltung. Mit Bespoke Colours bietet Bette 40 auffällige Farben an, die gezielt Farbakzente setzen und einzigartige Badwelten erschaffen. Effektvolle Farbtöne wie „Midnight“ und „Forest“ verleihen Badelementen eine schimmernde Optik, die je nach Lichteinfall variieren kann. Die Bespoke Colours eignen sich ideal, um Badewannen oder Waschtische als stilvolle Eyecatcher zu inszenieren – besonders in luxuriösen Hotelbädern oder privaten Spas.

Die Vorauswahl der richtigen Farbe wird mithilfe des Fächers zum Kinderspiel, denn die Farben können nun durch einfaches Daranhalten mit anderen Farben im Bad oder Objekt abgestimmt werden. Da Bette auf eine farbrealistische Darstellung des Farbfächers innerhalb enger Toleranzen geachtet hat, sind keine unliebsamen Überraschungen zu erwarten und ein originales Farbmuster lässt sich nach Eingrenzen des Farbtons natürlich weiterhin bestellen.

Kombinationsmöglichkeiten sofort ersichtlich

Besonders praxisorientiert zeigt sich der neue Farbfächer auch hinsichtlich der Kombinationsmöglichkeiten: Auf der Rückseite jedes einzelnen Farbblattes findet sich eine Übersicht, mit welchen Produkten die jeweilige Farbe von Bette angeboten wird, und führt so zu schnellen Ergebnissen. Bestellt werden kann der hilfreiche Farbfächer ab sofort kostenlos unter www.my-bette.com/inspiration/farben/farbfaecher-bestellformular.

Übrigens: Architekten und Objektplanern, die in der umfangreichen Farbpalette nicht fündig werden, bietet das Unternehmen darüber hinaus auch die Kreation individueller Farbtöne für Bauprojekte mit entsprechenden Stückzahlen an.