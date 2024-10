BETTE sucht Vertriebssachbearbeiter/in Italien (m/w/d)

Bette ist ein international erfolgreicher Hersteller von architektonischen Badelementen aus glasiertem Titan-Stahl. Als innovatives Familienunternehmen verbinden wir höchste Ansprüche an Design und handwerkliche Perfektion. Unsere Badewannen, Duschflächen, Duschwannen und Waschtische werden ausschließlich am Standort Delbrück Ostwestfalen gefertigt. In enger Zusammenarbeit mit namhaften Designern definieren wir hier seit 1952 die Grenzen der Stahlverformung immer wieder neu. Mit einer Vielzahl von Modellen, Farben und Maßvarianten sorgen wir für größtmögliche Gestaltungsfreiheit im Bad.