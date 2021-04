Bette präsentiert seine Produktneuheiten und Innovationen für das Jahr 2021 am 20./21. April im Rahmen der digitalen Bette Future Days. Partner und Interessierte aus Handel, Handwerk, Planung und Architektur sind eingeladen, sich an diesen beiden Tagen die neuen Produkte der Badezimmermarke zeigen und erklären zu lassen. Dazu findet mehrmals täglich eine halbstündige Neuheitenshow auf Deutsch oder Englisch statt.

„Der Fokus dieses Jahres liegt auf spannenden Neuheiten, die das Badezimmer hochwertig inszenieren und sich einfach installieren lassen“, kündet Sven Rensinghoff, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Bette an. „Mit der Duschfliese BetteAir feiern wir zudem eine echte Weltpremiere zum Thema bodenebenes Duschen auf glasiertem Titanstahl – vielleicht die größte Innovation seit Markteinführung der BetteFloor.“

An die Produktpräsentationen schließen sich jeweils Frage-Antwort-Runden an, in denen einzelne Fragestellungen live mit Fachleuten von Bette geklärt werden können. Wer vertiefende Informationen benötigt, kann sich darüber hinaus zu einem der begleitenden Online-Seminare anmelden, die in rund 20 Minuten auf die Details der neuen Produkte eingehen. Bei individuellem Beratungsbedarf kann zudem ein persönliches Gespräch mit einem Außendienst-Mitarbeiter des Unternehmens vereinbart werden.

Für die Bette Future Days anmelden können sich Interessenten auf der Webseite www.bettefuturedays.com.