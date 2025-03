Bette präsentiert Farbkonzept: Key Colours und Bespoke Colours für harmonische und individuelle Badgestaltung

Die Wirkung eines Produkts hängt maßgeblich von Form und Farbe ab. Für viele Architekten, Innenraumgestalter, Planer und Endkunden ist die Wahl der Farbe sogar eine der zentralen Aufgaben im Gestaltungsprozess – so auch im Bad. Dass Bette in Sachen Designmanagement und Farbvielfalt an der Spitze mitspielt, beweist neben der vielfach ausgezeichneten Designsprache auch seine moderne und effektgeladene Farbpalette. Der Spezialist für Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl, Bette, strukturiert seine Farbwelt in zwei Kategorien – Key Colours und Bespoke Colours. Dieses Konzept ermöglicht Architekten, Innenraumgestaltern und Planern noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung individueller und harmonischer Badwelten.