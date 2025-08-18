Die Wirkung eines Produkts hängt maßgeblich von Form und Farbe ab. Für viele Architekten, Innenraumgestalter, Planer und Endkunden ist die Wahl der Farbe sogar eine der zentralen Aufgaben im Gestaltungsprozess – so auch im Bad. Dass Bette in Sachen Designmanagement und Farbvielfalt an der Spitze mitspielt, beweist neben der vielfach ausgezeichneten Designsprache auch seine moderne und effektgeladene Farbpalette. Der Spezialist für Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl, Bette, strukturiert seine Farbwelt in zwei Kategorien – Key Colours und Bespoke Colours. Dieses Konzept ermöglicht Architekten, Innenraumgestaltern und Planern noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung individueller und harmonischer Badwelten.

Key Colours

Die Key Colours umfassen 30 ausgewählte Farben, die für das gesamte emaillierte Sortiment von Bette verfügbar sind. Dazu gehören Badewannen, Duschflächen und Waschtische. Diese Farbauswahl ermöglicht es, alle Badelemente in einer einheitlichen Farbe zu gestalten – perfekt für Planer, die ein harmonisches und abgestimmtes Design für das gesamte Bad anstreben. In den Key Colours finden sich zeitlose, dezente Töne und Pastellfarben. Anthrazit, Beige- und Grautöne sowie feine Erd- und Sandtöne stehen ebenfalls zur Auswahl. Sie strahlen eine wohltuende und beruhigende Wirkung aus und vermitteln eine natürliche Gemütlichkeit.

Bespoke Colours

Für aufmerksamkeitsstarke Farbtupfer bietet Bette die Bespoke Colours an. Diese 40 Farben sind speziell für einzelne Badelemente erhältlich und ermöglichen es, gezielt Farbakzente zu setzen und die Gestaltung des Bads individuell zu verfeinern. Besonders auffällige Farben wie der schwarze Glitzerfarbton „Midnight“ oder die schimmernde Nuance „Forest“ inszenieren Badewannen oder Waschtische als stilvolle Eyecatcher. Je nach Lichteinfall erzeugen diese Effektfarben eine reizvolle optische Tiefe. Durch den gezielten Einsatz von Bespoke Colours können Badelemente in luxuriösen Hotelbädern oder privaten Spas effektvoll in Szene gesetzt werden.

Individuelle Farboptionen für besondere Projekte

Für exklusive Bauvorhaben bietet Bette die Möglichkeit, ab einer bestimmten Stückzahl individuelle Farben zu mischen. Diese personalisierten Farboptionen bieten Architekten und Planern die Freiheit, eine exakt auf das Projekt abgestimmte Farbkreation zu entwickeln.

„Mit der Einführung der Key Colours und Bespoke Colours möchten wir Planern und Architekten maximale kreative Freiheit bieten. Sie können entweder auf ein durchgängig harmonisches Design setzen oder gezielt einzelne Badelemente in den Vordergrund stellen. Unser Ziel ist es, die räumliche Wirkung unserer Produkte durch die Farbwahl zu unterstützen“, erklärt Sven Rensinghoff, Marketingleiter bei Bette.