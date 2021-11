Pressemeldung

„Durch BIM finden tiefgreifende Veränderungen in den Bauabläufen statt. Mit unseren BIM-Daten wollen wir einen einfacheren Informationsaustausch zwischen Fachplanern und Gewerken unterstützen und mehr Planungssicherheit für alle am Bauprozess Beteiligten erreichen – von der Planungs- und Bauphase bis hin zum Unterhalt des Gebäudes“, erklärt Sven Rensinghoff, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Bette. Insgesamt werden die Bau-Prozesse durch BIM transparenter und der Fokus richtet sich vermehrt auf die gesamte Lebensdauer des Bauwerks.

Vor allem aber ändern sich auch die Entscheidungsprozesse: Legt sich der Architekt oder Planer auf einen Lieferpartner fest und plant mit dessen Daten, so ist der Austausch der Produkte im späteren Bauablauf nicht mehr so einfach möglich. „Bei der Ausstattung des 3D-Betondruck-Hauses in Beckum mit einer Bette Badewanne haben wir das genau so erfahren. Das Architekturbüro ließ die BIM-Daten unserer Badewanne bereits frühzeitig in die Planung einfließen und erstellte auf dieser Grundlage ein virtuelles 3D-Modell als Basis für den Betondruck der Wannenschürze“, so Rensinghoff.

Bette hat die BIM-Daten seiner Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl komplett im Unternehmen erstellt und so aufbereitet, dass sie nur die nötigen Details und nur die für Planung und Ausschreibung relevanten Informationen wie Maße, Bestellnummer oder Gewicht enthalten. Verknüpft sind jeweils das Maßdatenblatt und die Produktdetailseite auf der Website von Bette. Heruntergeladen werden können die Daten auf den Produktseiten unter „Downloads“ oder unter dem Link bit.ly/3n1jt5n, der direkt zu den „Produkt- und Planungsdaten“ im Mediencenter des Servicebereichs der Bette-Webseite führt. Sie werden dort in den Formaten IFC und Revit kostenlos für den deutschen Markt bereitgestellt und fortlaufend ergänzt und aktualisiert.