Das Vier-Sterne-Hotel Feldberger Hof hat sich auf Familienurlaub mit Kindern spezialisiert und gehört zu den erfolgreichsten Familienhotels in Deutschland. Im Rahmen von Renovierungsarbeiten wurden nun zwölf Bäder des Hotels mit neuen Duschbereichen ausgestattet. Aufgrund der hohen jährlichen Durchschnittsauslastung des Hauses mussten die Arbeiten zügig durchgeführt werden. Wichtig waren der Betreiberfamilie Banhardt dabei vor allem Materialqualität, Hygienestandard und Sicherheit der gewählten Badlösungen. Das ausführende Planungsbüro Balneotec GmbH empfahl daher BetteUltra Duschwannen mit der rutschhemmenden Oberfläche BetteAntirutsch Sense, die sich dank der neuartigen BetteLevel Systemfüße schnell einbauen ließen.

Im Hotel Feldberger Hof gibt es nur eine Zeit: Familienzeit. Auf 1.300 Metern Höhe am Feldberg gelegen, bietet das Hotel mit seiner familiengerechten Infrastruktur allen Gästen, ob groß oder klein, altersgerechte Angebote für ein besonderes, unvergessliches Urlaubserlebnis im Hochschwarzwald. Insgesamt verfügt das Vier-Sterne-Haus über 450 Betten, die sich auf Doppelzimmer mit Baby- oder Zustellbett, Familienzimmer mit Wintergarten und Familienappartements mit zwei, drei oder vier getrennten Räumen verteilen.

Zur Infrastruktur gehören mehrere Restaurants, ein Funpark, eine Sporthalle, ein Fitnessstudio, eine moderne Bade- und Saunalandschaft sowie die 4.000 Quadratmeter große Indoor-Sporthalle Fundorena. Im Außenbereich befinden sich in unmittelbarer Nähe DEKRA-geprüfte Spiel- und Freizeitanlagen sowie ausgewählte Spielgeräte, die mit dem offiziellen TÜV-Siegel „OK für Kids“ zertifiziert sind. Seit 2007 ist der Feldberger Hof zudem das erste klimaneutrale Hotel Deutschlands und wurde als Vorreiter in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit dem Familotel Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Kindgerechte Sicherheitsstandards im ganzen Hotel

Rund 120.000 Gäste nutzen jährlich die vielfältigen Angebote des Feldberger Hofes und sorgen für eine durchschnittliche Auslastung von über 90 Prozent. Wo viele Kinder ausgelassen spielen und toben, muss die Ausstattung entsprechend robust, sicher und hygienisch sein. Das Hotel unternimmt daher große Anstrengungen, um den Familien den Aufenthalt durch umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen so unbeschwert wie möglich zu gestalten. Dazu gehören unter anderem kindersichere Steckdosen, Kanten- und Geländerschutz, Türstopper und Brandmeldeanlagen im gesamten Haus und in allen Zimmern sowie ein umfangreiches Störungsmeldesystem.

Im Rahmen der Renovierungsarbeiten 2023 wurden die öffentlichen Bereiche zudem mit ozonfreien Raumluft-Ionisierern ausgestattet, um Pollen, Feinstaub, Viren und Bakterien wirksam zu binden und aus der Atemluft zu beseitigen. Das Hotel nimmt mit dieser Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge eine Vorreiterrolle innerhalb der europäischen Familotel Kooperation ein und plant, künftig alle Zimmer und Eventhäuser mit diesem System auszustatten.

Hohe Anforderungen an Duschplätze

Dieser Anspruch an kindgerechte Sicherheit, Hygiene und Qualität galt auch für die Duschbereiche, die 2023 im Zuge von Renovierungsarbeiten neu gestaltet wurden. Geleitet wurden die Arbeiten von der Balneotec GmbH aus dem badischen Gengenbach, die sich als ausführendes Planungsbüro auf den Bereich Hoteleinrichtung spezialisiert hat. „Insgesamt haben wir im Feldberger Hof zwölf Bäder mit neuen Duschen ausgestattet. Zum Einsatz kamen BetteUltra-Duschwannen in verschiedenen Größen mit der rutschhemmenden Oberfläche BetteAntirutsch Sense“, berichtet Markus Mayer, einer der beiden Geschäftsführer der Balneotec GmbH.

Für die Duschwannen aus Stahl-Email sprachen dabei mehrere Gründe: Zum einen das zeitlose Design, denn die BetteUltra Duschwannen sind ein beliebter Klassiker im Hotel. Bette hat sie in den letzten Jahren mit präzisen 10-mm-Eckradien und flächenbündigen Ablaufdeckeln behutsam verfeinert, so dass sie auch in Zukunft zeitgemäß wirken. Ein weiterer Grund war das Material: Der robuste glasierte Titan-Stahl verzeiht auch mal ein herunterfallendes Spielzeug und ist mit seiner glatten, glänzenden Oberfläche sehr hygienisch und leicht zu reinigen – ein wichtiger Aspekt für das Housekeeping.

Keine Angst vor Ausrutschern

„Ausschlaggebend war jedoch unsere neuartige, besonders rutschhemmende Oberfläche mit der wir alle unsere glänzend weißen Dusch- und Badewannen ausstatten können“, erklärt Jürgen Blum, der das Projekt auf Seiten von Bette betreut hat. BetteAntirutsch Sense sorgt für höchste Rutschsicherheit entsprechend Bewertungsgruppe C der DIN 16165 und schützt die jungen Gäste vor dem Ausrutschen, auch wenn es unter der Dusche mal besonders nass und seifig zugeht.

Dass die Duschwannen dabei ihr brillantes Aussehen und ihre angenehme Haptik behalten und zudem wie gewohnt gepflegt und sauber gehalten werden können, waren weitere Pluspunkte für das Hotel. BetteAntirutsch Sense ist extrem widerstandsfähig gegen alle Belastungen wie Abrieb oder die im Duschbereich üblichen Reinigungsmittel, und Bette gewährt 30 Jahre Garantie auf die damit ausgestatteten Badelemente.

Duschwannen mit Spaß nivellieren

Für die Balneotec GmbH und die beauftragten Handwerksbetriebe hatte die Arbeit mit den Bette Duschwannen aber noch einen zusätzlichen Vorteil. „Wir haben bei der Montage der Duschwannen erstmals BetteLevel Systemfüße eingesetzt, weil wir angesichts der Sanierung im laufenden Betrieb von der Zeitersparnis dieser Installationsmethode profitieren und Erfahrungen damit sammeln wollten“, erzählt Markus Mayer.

BetteLevel ist ein neuartiges Installationssystem, das durch den Einsatz von selbstarretierenden Systemfüßen den Installationsaufwand deutlich reduziert. Es werden lediglich vier Systemfüße benötigt, die in die Ecken der Duschwanne geklebt werden. Anschließend wird die Duschwanne dann auf die gewünschte Höhe angehoben, wobei die Teleskopfüße automatisch arretieren. Noch schnell den Ablauf montieren – und der Fliesenleger kann kommen. Die Montage erfolgt dabei werkzeuglos, lediglich Saugnäpfe zum Anheben der Duschwanne und eine Wasserwaage zum Nivellieren werden empfohlen.

„Bei den Duschbereichen im Feldberger Hof handelte es sich sowohl um Eck- als auch um Nischeneinbauten. In beiden Fällen haben wir mit BetteLevel gearbeitet und dabei durchweg sehr positive Erfahrungen gemacht“, so Mayer. Die Einweisung der Monteure in die Handhabung des Systems übernahm Bette vor Ort. „Die anfänglichen Berührungsängste sind nach dem Einbau der ersten Duschwannen sehr schnell in Begeisterung umgeschlagen“, erzählt Jürgen Blum, „ich würde sogar sagen, dass das Nivellieren am Ende sogar richtig Spaß gemacht hat, es hat ja fast etwas Spielerisches.“

Installationsdauer um die Hälfte verringert

Positiv wurde auch vermerkt, dass die Monteure deutlich weniger Zeit auf den Knien verbringen mussten, als beim Zusammenbau eines herkömmlichen Einbaurahmens, der aus vielen Einzelteilen besteht und mühsam ausgerichtet werden muss. „Insgesamt haben wir für den Einbau der Duschwannen nur circa die Hälfte der sonst üblichen Zeit benötigt. Wobei man berücksichtigen muss, dass das sich der Arbeitsablauf mit dem neuen System erst einspielen musste. Der Einbau in Nischen hat dabei insgesamt etwas länger gedauert als der Eckeinbau, aber das ist auch bei anderen Systemen zeitaufwändiger“, sagt Markus Mayer. Inzwischen werden die neuen Duschbereiche im Feldberger Hof längst wieder intensiv von den Gästen genutzt. Für Markus Mayer bedeutet das: „BetteAntirutsch Sense und das BetteLevel-System haben sich im harten Hotelalltag bewährt. Ich kann beide mit gutem Gewissen empfehlen. Wir haben die Systemfüße jetzt auch immer bei uns an Lager und werden diesen Montagevorteil auch in Zukunft nutzen.“

Interview mit Markus Mayer, Geschäftsführer balneotec® GmbH

Herr Mayer, Ihre Monteure haben das erste Mal mit dem BetteLevel System gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gesammelt?

Markus Mayer: Unsere Erfahrungen mit dem neuen System waren durchweg sehr positiv! Anfangs gab es natürlich Berührungsängste, da BetteLevel unbekannt und neu war. Mittlerweile haben die Monteure jedoch großes Vertrauen in das System – beim Ausrichten der Duschwannen waren sogar Begeisterung und Spaß zu spüren. Jeder, der schon mal einen herkömmlichen Einbaurahmen zusammenpfriemeln und nivellieren musste, weiß die Einfachheit der Teleskop-Füße schnell zu schätzen.

Was hat am meisten beeindruckt? Was wurde als größter Vorteil angesehen?

Markus Mayer: Die schnelle, werkzeuglose Installation und einfache Ausrichtung der Duschwannen. Einmal ausgerichtet, Sicherungsschnur gezogen, fertig! Wir waren doppelt so schnell fertig, obwohl die Arbeitsabläufe noch nicht völlig eingespielt waren. Der Einbau in Nischen hat dabei insgesamt etwas länger gedauert als der Eck-Einbau, aber das ist auch bei anderen Systemen zeitaufwändiger.

Haben Sie einen Tipp zur Arbeit mit BetteLevel für andere Verarbeiter?

Markus Mayer: Auf eine Sache sollte man achtgeben: Nach dem Ziehen der Schnüre lässt sich die Sicherung für die Höhenverstellung nicht mehr lösen! Sie sollte also wirklich erst ausgelöst werden, wenn die Duschwanne final ausgerichtet ist. Ansonsten einfach ausprobieren und seine Erfahrung damit machen. Es lohnt sich…