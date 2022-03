Pressemeldung

Die traditionsreiche Universitätsstadt Oxford, Hauptstadt der englischen Grafschaft Oxfordshire, ist für ihre charakteristische Stadtarchitektur bekannt, die angelsächsische, normannische, neoklassizistische, barocke und neogotische Gebäude in einem harmonischen Stilmix vereint. Zu den städtischen Wahrzeichen aus viktorianischer Zeit gehört auch das Randolph Hotel mit seiner neogotischen Fassade aus Backstein.

Das Hotel wurde in seiner Geschichte mehrfach renoviert, die jüngste umfassende Renovierung der Gemeinschaftsräume, Lobby und 151 Gästezimmer wurde 2021 abgeschlossen. Die Inneneinrichtung wird nun von kräftigen Farben, architektonischen Elementen und lokaler Kunst geprägt, die von der Tradition des Hotels und der Geschichte Oxfords erzählen.

Die eleganten Zimmer sind luxuriös eingerichtet und verfügen über alle Annehmlichkeiten, die von Hotelgästen heute erwartet werden. In den Zimmern mit gehobener Ausstattung gibt es zudem gemütliche Sitzecken oder auch Himmelbetten, die Suiten bieten einen Wohnbereich und ein Schlafsofa. Kulinarisch verwöhnen lassen können sich die Gäste im hoteleigenen Gourmetrestaurant mit traditioneller Küche, ein Spa mit Fitnessraum und Wellnessanwendungen, Sauna, Dampfbad und einem Jacuzzi ist ebenfalls vorhanden.

Wellness auf hohem Niveau

Auf Wohlfühlen sind auch die renovierten Gästebäder ausgelegt, die mit BetteUltra Duschwannen ausgestattet wurden. „Die Renovierung des unter Denkmalschutz stehenden Randolph Hotels in Oxford erforderte eine vollständige Erneuerung der Gästebäder. Die Bäder wurden mit Walk-in-Duschen anstelle von Badewannen mit Dusche ausgestattet“, erklärt Innenarchitektin Karen Van Eeden, Direktorin des Innenarchitekturbüros Upperworth Studios.

Und weiter: „Das Team entschied sich für Duschwannen von Bette aufgrund ihrer Langlebigkeit und hohen Qualität, die für jede Hotelspezifikation wichtig sind. Obwohl wir standardisierte Größen bevorzugen, war es hilfreich, dass die Bette-Duschwannen in vielen verschiedenen Größen erhältlich sind, sodass sie zu jedem Raumtyp passen.“

Zahlreiche Formate vereinfachen die Planung

Die BetteUltra Duschwannen sind in einer breiten Palette erhältlich, die zahlreiche Formate ab 700 x 700 mm bis 2000 x 1600 mm abdeckt. Für das Randolph Hotel wurden sie in vierzehn verschiedenen Größen ausgewählt, um den historisch gewachsenen Badgrundrissen des Hotels gerecht zu werden. Gefertigt sind die Duschwannen aus langlebigem, pflegeleichtem glasierten Titan-Stahl, der den Ansprüchen von Hotelmanagement und Housekeeping in Sachen Investitionssicherheit und Pflegeleichtigkeit vollauf gerecht wird – und auf den Bette 30 Jahre Garantie gibt.

Dank schalldämmender Matten unter dem Wannenkörper profitieren auch die Gäste im Nebenzimmer vom akustischen Komfort der Duschen, oftmals ein Vorteil in altehrwürdigen Gemäuern, die noch nicht auf Schallschutz ausgelegt waren. Für Sicherheit beim Gehen und Stehen in der Dusche sorgt eine rutschhemmende Oberfläche, denn alle BetteUltra Duschwannen wurden mit dem bewährten BetteAntirutsch ausgestattet. Das stimmige Gesamtpaket begeistert auch Karen Van Eeden: „Vielen Dank an Bette für die immer wieder hervorragenden Qualitätsprodukte!“