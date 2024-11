Bette bei „The Major German Brands“

Die renommierte Publikationsreihe „The Major German Brands“ würdigt seit 2013 jährlich herausragende deutsche Markenunternehmen, die durch „designed in Germany“ im internationalen Wettbewerb überzeugen. In der diesjährigen Ausgabe, die unter dem Titel pushing circular design erscheint, beleuchtet der Rat für Formgebung ein zukunftsweisendes Thema: die zirkuläre Transformation der Wirtschaft. Die zentrale Frage lautet: Wie können wir Wachstum und Ressourcenverbrauch voneinander entkoppeln, um eine effiziente Kreislaufwirtschaft zu fördern? Zum achten Mal in Folge ist auch Bette, der Spezialist für Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl, in der Publikation vertreten.