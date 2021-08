Pressemeldung

Längere Nichtnutzung erfordert Maßnahmen

Sind Gebäude längere Zeit nicht oder nur eingeschränkt in Betrieb, müssen Maßnahmen gesetzt werden, um die Folgen der Stagnation zu minimieren. Am sichersten ist das präventive Ausspülen des Wassers durch tägliches Spülen der Entnahmestellen an den Strangenden in Kaltwasserstellung, bis kaltes Wasser mit möglichst weniger als 20 °C aus der Armatur fließt. So wird das Stagnationswasser im gesamten Verteilsystem ausgetauscht und ein übermäßiger Temperaturanstieg in den Kaltwasserleitungen verhindert.

Um auch in den Warmwasserleitungen für einen Wasseraustausch zu sorgen, sollten alle Entnahmestellen nach spätestens 72 Stunden in Mischwasserstellung gespült werden. Dies ist selbst dann empfehlenswert, wenn die Wärmebereitstellung unterbrochen wurde. Ist die Zirkulation deaktiviert, sollte sie im Anschluss daran für beispielsweise eine Stunde eingeschaltet werden, damit auch das Wasser in den Zirkulationsleitungen ausgetauscht wird.

Die ideale Lösung zum gezielten Spülen von Kalt- und Mischwasserleitungen

Während der Schließungen ist das Personal zum Durchführen dieser Spülungen meist nicht verfügbar. Mit dem Fokus auf Kostenersparnis, Sicherheit und Hygiene bietet WimTec HyPlus PRO die Funktion mit dem benötigten Mehrwert: Die elektronisch gesteuerten Wasserentnahmestellen können gezielt das Stagnationswasser aus den Kalt-, Warm- und Mischwasserleitungen ausspülen und so vollautomatisch für den erforderlichen Wasseraustausch sorgen. Die Freispülung erfolgt bedarfsgerecht nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung, bei ausreichender Entnahme im Normalbetrieb wird keine zusätzliche Spülung ausgelöst. Die intelligente Elektronik lässt sich auf die örtlichen Anforderungen einstellen und weiß, wann und wie lange die Wasserabgabestelle das letzte Mal benutzt wurde. Damit hemmt sie zuverlässig die Vermehrung von Krankheitserregern in der Trinkwasserinstallation und schafft Sicherheit für Nutzer und Betreiber.

Wiederinbetriebnahme

Nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als einer Woche ist vor der Wiederinbetriebnahme gemäß Richtlinie VDI 3810-2/VDI 6023-3 ein vollständiger Wasseraustausch an allen Entnahmestellen durch Spülung mit Wasser nach DVGW W 557 (A) vorgeschrieben. Da sich während der Betriebsunterbrechung gefährliche Mikroorganismen in der Trinkwasser-Installation angesiedelt haben könnten, sind die Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes zu beachten. Ab vier Wochen wird empfohlen, zusätzlich mikrobiologische Kontrolluntersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung durchzuführen. Die Untersuchung sollte etwa zwei bis vier Wochen vor der geplanten Wiedereröffnung erfolgen, um nachzuweisen, dass die Wasserinstallation mikrobiologisch unbedenklich ist, alle normativen Anforderungen eingehalten werden und die Gebäudeinstallation damit fit für die Wiederaufnahme des regulären Betriebs ist.