Pressemeldung

Gesunde Mitarbeiter sind nicht nur in der Arbeit glücklicher und zufriedener sondern steigern auch die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens. Das hat der Kulmbacher Spezialist fürs Heizen, Kühlen und Lüften, Glen Dimplex Deutschland, schon vor Jahren erkannt. Jetzt ist das Unternehmen für sein systematisches und innovatives Engagement im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) von der AOK Bayern mit dem Gold-Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ ausgezeichnet worden.



„Glen Dimplex ist nicht nur ein weltweit führender Hersteller von Elektroheizungen und Kühlsystemen, sondern auch ein Vorbild für Unternehmen, was die Mitarbeitergesundheit betrifft“, so Direktor Klaus Knorr, AOK Direktion Bayreuth-Kulmbach, bei der Übergabe des Zertifikats. Geschäftsführer Clemens Dereschkewitz ergänzt: „Dabei geht es uns um einen ganzheitlichen Ansatz, der die Haltung unseres Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern widerspiegelt. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Das hat ganz viel mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu tun. Der Einsatz für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden unterstreicht außerdem einen unserer vier zentralen Unternehmenswerte: Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.“



Grundlage für die hohe Auszeichnung ist eine umfangreiche Auditierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bei Glen Dimplex durch den Zertifizierungspartner der AOK, die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen GmbH (DQS). Bereits im Juni fand das Voraudit mit der AOK statt. Im Herbst wurde schließlich das Audit durch die DQS abgeschlossen. Es wurden Stärken und Verbesserungspotenziale sowie der Stand des Betrieblichen Gesundheitsmanagements nach einem bundesweit einheitlichen Qualitätsstandard ermittelt. Die Prüfung umfasste unter anderem das Vorhandensein grundlegender Strukturen und Prozesse, die Begutachtung der Kommunikationsstrategie, die Gefährdungsbeurteilung sowie die Betrachtung verschiedener Gesundheitsangebote für Mitarbeiter.



Dazu gehören bei Glen Dimplex eine Fülle von Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der physischen und psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden. Die Beispiele reichen von der psychologischen Beratung in persönlichen Krisen über die Themen „bewegte Pause“, „gesundes Mittagessen“ oder „gesundes Führen“ bis zur Anleitung interessierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Bewegungs- und Entspannungstraining in ihrer jeweiligen Abteilung selbst zu übernehmen. Auch der Betriebsrat wird dabei aktiv eingebunden.



Das Unternehmen versteht Betriebliches Gesundheitsmanagement als strategische Aufgabe, die auf vier Säulen basiert: Betriebsmedizin, Betriebliche Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement und Arbeitssicherheit. Das Augenmerk liegt dabei besonders darauf, daraus ein ganzheitliches System zu machen und den Gesundheitsgedanken in allen Bereichen und Prozessen des Unternehmens zu verankern. „Unsere Führungskräfte und eine gut funktionierende Kommunikation im Unternehmen spielen dabei eine ganz wesentliche Rolle“, unterstreicht Clemens Dereschkewitz.



Besonders punkten konnte das Betriebliche Gesundheitsmanagement von Glen Dimplex bei den Auditoren außerdem durch zwei Besonderheiten: Zum einen überzeugte die hohe Teilnehmerquote beim betrieblichen Eingliederungsmanagement. Das belegt das große Vertrauen der Mitarbeiter, mit ihren gesundheitlichen Beschwerden und Problemen auf das Unternehmen zuzugehen und gemeinsam mit den Vorgesetzten und dem BGM-Team Lösungen zu erarbeiten. Zum anderen konnte das BGM-Team sein Angebot einer professionellen psychologischen Beratung für Mitarbeitende mit seelischen Problemen in die Waagschale werfen.