Endlich ist es wieder so weit: Die SHK in Essen öffnet von 06.09—09.09. die Tore. Nach zwei Jahren am Markt mit Schwerpunkt auf digitalem Marketing freuen wir uns umso mehr, Sie persönlich zu treffen. Für uns ist der Austausch mit Kollegen und Partnern ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit – schließlich entstand so die Idee des BLAUEN.

Pünktlich zur Messe präsentieren wir unsere Marke nicht nur im neuen Design, sondern führen auch zwei neue Produkte in den Markt ein. Neugierig? Dann kommen Sie gerne bei unserem Stand in der Startup-Area vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.