Viessmann Climate Solutions in Halle B1, Stand-Nr. 431 ● Komplette Systemlösungen für Strom, Wärme, Lüftung und Elektromobilität aus einer Hand ● Hybrid-Stromspeicher Vitocharge VX3 ist jetzt kaskadierbar: bis zu fünf Einheiten für bis zu 75 kWh Speicherkapazität ● Vitovolt 300-DG: Neue Photovoltaik-Doppelglasmodule mit bifacialer TOPCon Zell-Technologie ● Viessmann Charging Station: Die leistungsstarke Wallbox für Elektrofahrzeuge

Vom 19. bis 21. Juni 2024 zeigt Viessmann Climate Solutions auf der ees Europe in München innovative Systemlösungen für die Strom- und Wärmeversorgung. Unter dem Motto: “Bestens vernetzt: Strom und Wärme im System” erleben Besucher:innen in Halle B1, Stand 431 die einfache Planung, Montage und Einbindung der ganzheitlichen Energiesysteme von Viessmann Climate Solutions. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Unabhängigkeit von Hausbesitzer:innen von der öffentlichen Stromversorgung – durch die Kombination aus Wärmepumpen mit PV-Anlage, Stromspeicher und Ladestation für E-Fahrzeuge. Ergänzend werden Möglichkeiten aufgezeigt, Netze in Spitzenlastzeiten entlasten zu können. Abgerundet wird das Informationsangebot durch interessante Kurzvorträge zu ausgewählten Fachthemen, die täglich auf dem Messestand stattfinden werden. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Vitocharge VX3: Modularer Stromspeicher wird jetzt kaskadierbar bis 75 kWh

Der Hybrid-Stromspeicher Vitocharge VX3 ist das Herz jeder umfassenden Systemlösung für Wärme und Strom. Mit der Kaskadierung auf bis zu 75 kWh Batteriekapazität und der maximal möglichen AC-Leistung bis 45 kW erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten des modularen Stromspeichers.

Vitovolt 300-DG: Neue Photovoltaik-Doppelglasmodule mit bifacialer TOPCon Zell-Technologie

Viessmann Climate Solutions hat in Deutschland für seine PV-Module und Wechselrichter das EUPD Top Brand PV Siegel erhalten. Das Siegel wurde aufgrund des positiven Feedbacks der Marktpartner in Bezug auf Markenbekanntheit, Distribution und Weiterempfehlung vergeben. Dazu passt, dass das Unternehmen mit Vitovolt 300-DG in diesem Jahr innovative PV-Module auf den Markt gebracht hat. Die neuen Premium-PV-Module sind als Doppelglasmodul mit bifacialer N-Typ TOPCon Zell-Technologie ausgeführt und erreichen Leistungen bis 445 Wp. Dazu bietet Viessmann eine Leistungsgarantie bis zu 30 und eine Produktgarantie bis zu 25 Jahre.

Viessmann One Base: Fremdanlagen mit Solar-Log integrieren

Das neue Solar-Log Base Vi erweitert unter der Elektronik-Plattform Viessmann One Base die Integration bestehender Photovoltaikanlagen in ein Energiesystem. Außerdem gibt es jetzt ein neues EMS-Tool, das den Fachpartner bei der Auswahl der benötigten Produkte für Energiesysteme unterstützt und die zugehörigen Stromlaufpläne anzeigt.

Vitocal 250-A und Vitocal 252-A: Sieger-Wärmepumpe bei Stiftung Warentest wird um neue Leistungsgrößen ergänzt

Mit der Modernisierungs-Wärmepumpe Vitocal 250-A (Typ: AWO-E-AC 251.A10, Nennwärmeleistung 2,6 bis 9,7 kW bei A-7/W35 nach EN 14511) stellte Viessmann im Oktober 2023 den Sieger in einem Vergleich der Stiftung Warentest. In diesem Jahr erweitern zusätzliche Leistungsgrößen (16 und 18,5 kW) das Einsatzspektrum der Wärmepumpen Vitocal 250-A und 252-A auf Gebäude mit höheren Heizlasten.

ViGuide: Digitales Handwerkertool mit zusätzlichen Anwendungen

Das neue ViGuide Business richtet sich insbesondere an Vermieter, Kontraktoren und gewerbliche Anlagenbetreiber. Mit dem Tool lassen sich Anlagen an mehreren Standorten übersichtlich einsehen und bei Bedarf Basiseinstellungen online vornehmen.

ViGuide Planning: Planungstool jetzt mit automatischer Übernahme der Heizlasten und Prüfung auf GEG-Konformität

Die App ermöglicht die gemeinsame Planung an Projekten, zu denen Vertrieb, PreSales und Fachpartner auf einer Plattform Zugang haben. Jetzt übernimmt ViGuide Planning Werte der Heizlastberechnung automatisch in die Anlagenplanung und prüft die Einhaltung von Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

ViParts: Neue App für die einfache Bestellung von Ersatzteilen

Ersatzteile schnell gefunden. Explosionszeichnungen und Stücklisten werden direkt angezeigt und lassen sich durch eine optimierte Ersatzteilsuche schneller erfassen.

Viessmann Home: Wertvolle Kapazitäten der Marktpartner schonen

Viessmann Home ermöglicht Endkunden den schnellen Zugang zu Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie zur Viessmann Climate Solutions Community, die dabei unterstützt, Antworten selbst zu finden, statt ihren Fachpartner zu kontaktieren. So hilft Viessmann Climate Solutions dabei, die wertvollen Kapazitäten seiner Marktpartner zu schonen.

Wärmepumpen Protect: Neue Allgefahrenversicherung gegen Diebstahl und Beschädigungen

Seit einigen Jahren bietet Viessmann den Betreiber:innen von Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern bereits die “PV Protect” an. Eine Möglichkeit, die eigene Photovoltaik-Anlage gegen eine Vielzahl von Risiken, Beschädigungen und einem eventuell damit verbundenen Nutzungsausfall abzusichern. Ebenso beruhigt können nun auch Betreiber:innen von Viessmann Wärmepumpen, die ihre Außeneinheiten mit Wärmepumpen Protect versichert haben, in die Zukunft blicken. Die Rundum-Sorglos-Lösung beinhaltet neben der Absicherung gegen Diebstahl und Vandalismus auch Elementarschäden wie Sturm, Hagel, Blitzschlag, Hochwasser, Tierbiss sowie Bedienfehler.

FörderProfi: Kompetenter Förder-Support mit neuen Features

Der FörderProfi ist der zuverlässige digitale Partner bei der Beantragung staatlicher Fördermittel für eine neue Heizung. Neu sind in diesem Jahr unter anderem der FörderProfi Heizungscheck und die Einbeziehung des hydraulischen Abgleichs.