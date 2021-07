Pressemeldung

Konkrete Öffnungsperspektiven und die positive Entwicklung der Energiewirtschaft spiegeln sich in den guten Anmeldezahlen ihrer Leitmesse wider. Bereits jetzt sind 15.000 Quadratmeter der Ausstellungsfläche der E-world energy & water, die vom 8. bis 10. Februar 2022 in der Messe Essen stattfindet, belegt.

Viele Bundesländer haben konkrete Pläne für den Neustart von Großveranstaltungen beschlossen, so auch Nordrhein-Westfalen, und bieten damit Unternehmen und Messeveranstaltern eine deutliche Planungssicherheit. E-world- Geschäftsführerin Sabina Großkreuz freut sich auf den Restart: „Wir erfahren täglich, wie sehr sich die Energiewirtschaft endlich wieder persönlich treffen will. Der direkte fachliche Austausch ist enorm wichtig. Die positiven Signale der Länder geben unseren Ausstellern mehr Planungssicherheit und steigern die Vorfreude auf die E- world 2022.“ Diese Öffnungsperspektiven gemeinsam mit der positiven Entwicklung der Energiewirtschaft schaffen beste Voraussetzungen für die E-world 2022.

So berichten die Energieversorger von erneut gestiegenen Umsätzen und haben 2020 zudem mehr Mitarbeiter eingestellt. Klimaneutralität, Smart Metering und grüner Strom - das sind die Themen, die die Branche derzeit bewegen. 19,3 Prozent seines Energieverbrauches konnte Deutschland im letzten Jahr aus erneuerbaren Energien decken. Damit dieser Wert weiter steigt und gleichzeitig die Versorgungssicherheit garantiert ist, sind Innovationen und Investitionen erforderlich. Neue Lösungen für eine ressourcenschonendere und effizientere Energieversorgung zeigen die Aussteller der E-world.

Wichtige Impulse für die Energiewirtschaft stammen zudem von Start-ups und jungen Unternehmen. Ihnen gibt die E-world mit dem Ausstellungsbereich „Innovation“ eine eigene Bühne, auf der sie ihre zukunftsweisenden Ideen einem Fachpublikum präsentieren und gleichzeitig wichtige Kontakte zu Investoren und Kunden knüpfen können. „Diese neuen Lösungen bringen immer wieder ganz frischen Wind in unsere Fachmesse“, so Stefanie Hamm, ebenfalls E-world- Geschäftsführerin. „Wir merken bei unseren Gesprächen, dass eine Plattform wie die E-world der Branche in den letzten Monaten massiv gefehlt hat. In der Energiewirtschaft warten zahlreiche Innovationen auf die Resonanz, die sie verdienen. Die bekommen sie auf der nächsten E-world.“

Weitere Informationen sowie die aktuelle Ausstellerliste der E-world 2022 unter: www.e-world-essen.com