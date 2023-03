Beim Deutschlandkongress Ideenmanagement 2023 in Augsburg wurde Huni Park, Vice President Corporate Communications der Viessmann Group, als “Beste Führungskraft” ausgezeichnet. 60 Einreichungen hatte die Jury zu bewerten. Am Ende stand Huni Park als Preisträger des Deutschen Ideenmanagement-Preises 2023 fest.

Ein Hauch von Oscar-Preisverleihung lag in der Luft, als die Laudatorin Anja Müller den entscheidenden Satz aussprach: “Der erste Platz geht an Byung-Hun Park, genannt Huni Park, von Viessmann.” Unter dem Applaus von 150 hochrangigen Gästen – allesamt Ideenmanager großer deutscher Unternehmen – nahm Park die gläserne Trophäe und die Urkunde entgegen.

Anja Müller, Korrespondentin beim Handelsblatt, sagte in ihrer Laudatio: “Lieber Herr Park, Sie sind Vice President Corporate Communications bei Viessmann und in dieser Funktion auch verantwortlich für das Ideenmanagement „Vi-Inspire“. Sie haben es geschafft, das Innovations- und Ideenmanagement in Ihrem Bereich zusammenzuführen – zur „Vi-Inspire/Idea Factory“. Damit fördern Sie Co-Creation, heben Synergieeffekte und nutzen das Ideenmanagement noch stärker als bisher für kulturelle und strategische Themen. Die Einbettung des Ideenmanagements in ein kommunikatives Umfeld wirkt sich zudem positiv auf das Image des Ideenmanagements insgesamt aus.”

Anja Müller weiter: “Mit unternehmensweiten Communities und Kampagnen, mithilfe von Storytelling über moderne Medien und Formate wie monatlichen Kurzvideos anstelle von langen Präsentationen, durch Podcasts, Webcasts und Live-Streams für die Viessmann-App Vi2Go machen Sie das Ideenmanagement attraktiv und geben den Mitarbeiter:innen eine hörbare Stimme. Das schlägt sich in einer aktiven Ideenkultur nieder, zum Beispiel mit einer Quote von mehr als zwei Ideen pro Mitarbeiter:in.”

Die Juror:innen zeigten sich beeindruckt von der Wirksamkeit der Initiative, vom motivierenden Wirken und der Ausstrahlung in die interne und externe Öffentlichkeit. Mit dem Preis wurden insbesondere auch der wirtschaftliche Nutzen sowie die Innovationskraft der Arbeit gewürdigt.

Huni Park bedankte sich für die Auszeichnung, die er als große Ehre nicht nur für sich, sondern für alle Ideenmanager versteht. Ideenmanager sind nach seinen Worten viel mehr als Innovationstreiber in den Unternehmen. Sie sind “Abteilungsschranken-Durchbrecher”, “Unternehmenskultur-Former” und strategische “Unternehmens-Entwickler”.