Die Verbindung von ausgezeichnetem Design und intelligenten Funktionen ist seit vielen Jahren fest in der HEWI DNA verankert. Vor allem das Universal Design unterstützt HEWI maßgeblich. Jetzt ist HEWI für seine Prägung des Universal Designs mit dem Signet “Best of Decade Universal Design Company 2021” ausgezeichnet worden.

Erfahren Sie hier, was Universal Design für uns bedeutet und was unsere Produkte so besonders macht: www.hewi.com/de/mag/best-of-decade