Im Laufe des Lebens verändern sich Bedürfnisse - vom Singlehaushalt über die Familienphase bis hin zum Wohnen im Alter. Was einst als ideales Bad galt, entspricht oft nicht mehr den aktuellen Ansprüchen. Eine Teilrenovierung bietet hier eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, den Duschbereich zu modernisieren und den Komfort deutlich zu steigern. Kermi Duschdesign unterstützt dabei mit langjähriger Erfahrung und passgenauen Duschen für jede Lebensphase.

Links: Ausgangssituation vor der Renovierung - ein Bad mit Wanne und hohem Einstieg. Der schmale Grundriss lässt eine Nutzung mit Gehhilfe kaum zu.

Rechts: Nach dem Umbau: ein Bad für alle Lebenslagen. Die wegfaltbare LIGA Duschkabine in Pendel-Falt-U-Form ermöglicht barrierefreies, flexibles Duschen - ob mit Gehhilfe oder Duschstuhl. Bei Nichtgebrauch lassen sich die Türen auf weniger als 40 cm platzsparend an die Wand klappen. Bilder: Kermi Duschdesign GmbH

Schon kleine Anpassungen können das Duscherlebnis erheblich verbessern - etwa eine neue Rainshower-Brause, eine pflegeleichte Schiebetür oder ein moderneres Design. Die Duschen von Kermi Duschdesign überzeugen zudem mit raffinierten Funktionen: Pendel­Falttüren, die sich variabel an die Wand klappen lassen, oder raumsparende Gleittüren schaffen zusätzliche Bewegungsfreiheit - ideal auch für kleinere Bäder. Alle Modelle sind einfach in der Handhabung, intuitiv zu bedienen und mit vielfältigen Komfort-Features ausgestattet.

Leben ohne Stolperfallen

Spätestens wenn der Entschluss fällt, in den eigenen vier Wänden alt zu werden, gewinnt Barrierefreiheit an Bedeutung. Fast alle Duschen von Kermi Duschdesign sind schwellenlos installierbar und ermöglichen einen bodengleichen Einstieg - das reduziert das Risiko von Stürzen und erhöht die Sicherheit im Alltag. Ein ebener Zugang, eine Sitzgelegenheit und ausreichend Bewegungsfläche sorgen für Komfort und Flexibilität - auch, wenn Unterstützung durch eine zweite Person erforderlich ist.

Durch die gelungene Verbindung von Funktionalität und modernem Design entstehen Bäder, die Komfort, Sicherheit und Stil vereinen - optimal für alle Lebensphasen.