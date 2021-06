Pressemeldung

In Nordeuropa werden HANSA-Produkte unter dem Namen Oras vertrieben. Oras und HANSA sind Schwestermarken, die eine Mission teilen: Allen Menschen die Nutzung von Wasser auf intelligenteste Art und Weise zu ermöglichen.

Die Region Hedmark ist bekannt für ihre ausgedehnten Wälder. Entsprechend wurde die neue Schule — samt Sporthalle und integriertem Kindergarten — komplett mit Holz verkleidet. Hinter dem Projekt steht das lokale Unternehmen Ola Roald Arkitektur, das das Gebäude als Teil eines Nullemissionsviertels geplant hat. Es wird von der norwegischen Regierung gefördert und umfasst mehr als 1.000 neue Häuser, die alle im Sinne der Nachhaltigkeit gebaut werden.

Verantwortlich für die Ausstattung der Sanitärbereiche in der 8.400 Quadratmeter großen Schule waren die Installateure von YC Rør, die die Region seit 2006 mit hochwertigen Wassersystemen versorgen. Ihre Wahl fiel auf die Ausstattung mit Oras-Armaturen.

Die meisten Klassenräume der Ydalir Schule und des Kindergartens verfügen über zwei berührungslose Armaturen von HANSA.

„Die Oras Group konnte sehr kurzfristig die Art von Produkten liefern, die unseren Anforderungen entsprachen“, so Morten Pedersen, verantwortlicher Projektmanager von YC Rør, „darum stand unsere Entscheidung recht schnell fest.“

Nachweisliche Energie- und Wassereinsparungen

Die Schule erhielt für ihre Leistungen in punkto Umweltschutz und der nachhaltigen Lösungsansätze des Gebäudes das norwegische BREEAM-NOR-Zertifikat. YC Rør minimierte den Energieverbrauch für die Wasserverteilung im gesamten Gebäude und sorgte dafür, dass sowohl Wasser als auch Beleuchtung automatisch über smarte Bewegungssensoren ein- und ausgeschaltet werden.

Bei den Bad- und Küchenarmaturen galt es, strenge Anforderungen an einen geringen Wasser- und Energieverbrauch zu erfüllen. Hier kooperierte YC Rør mit Oras und stattete das gesamte Gebäude mit Oras Electra (HANSAELECTRA) Waschbeckenarmaturen aus.

Dank integrierter berührungsloser Sensoren sorgen die Armaturen bei allen Nutzern für ein hohes Maß an Hygiene. Da sie nur laufen, wenn sie tatsächlich benutzt werden, können die Armaturen den Wasserverbrauch des Gebäudes halbieren und dabei helfen, den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes zu senken. Die Oras Electra (HANSAELECTRA) Armaturen sind zudem mit Bluetooth ausgestattet und können mit einer App verbunden werden. So lassen sich automatische Spülungen planen, um zu verhindern, dass Wasser über längere Zeit im System steht.

Experten in Sachen Nachhaltigkeit

Für die Oras Group war der Neubau der Schule eine gute Gelegenheit, seine Expertise in das Projekt einbringen zu können — für Projektmanager Morten Pedersen die richtige Wahl: „Wir waren im letzten Jahr einen Tag pro Monat vor Ort, um sicherzustellen, dass alle technischen Lösungen wie geplant zu jeder Zeit funktionieren. Wir hatten keinerlei Probleme und alle Produkte der Oras Group funktionierten perfekt.“

