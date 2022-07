Bernhard Dürheimer ist neuer Präsident des BTGA

Bernhard Dürheimer, Geschäftsführer der GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH, ist neuer Präsident des BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. Die Delegierten der außerordentlichen BTGA-Mitgliederversammlung wählten ihn am 12. Juli 2022 in Frankfurt am Main einstimmig in dieses Amt. Er folgt Hermann Sperber, der den Verband fünf Jahre leitete und Anfang Juli 2022 zurückgetreten war. Bernhard Dürheimer war seit 2016 Vizepräsident des BTGA aus dem Bereich der Direktmitglieder.