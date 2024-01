Ganz groß in Sachen „Anpassungsfähigkeit“: Dank ihrer modularen Bauweise kön-nen die Geräte der neuen DVGW-zertifizierten Kalkschutzgeneration permasolvent primus 2.1 einfach auf die Anforderungen vor Ort angepasst werden. Bild: perma-trade Wassertechnik

Auf einfache und umweltfreundliche Weise bei der Warmwasserbereitung in Großanlagen Energie sparen

perma-trade Wassertechnik hat seine bewährte Kalkschutztechnologie in der Wirksamkeit nochmals verbessert und nun startklar für den Einsatz in Großanlagen gemacht. Als bislang einziger Hersteller bietet das Unternehmen mit primus vital 2.1 ein Produkt, das gleich als dreifacher „Problemlöser“ gelten darf, denn es vereint Kalkschutz, Korrosionsschutz und Trinkwasservitalisierung in einer Gerätekombination. Das System setzt sich zusammen aus dem DVGW-zertifizierten Kalkschutzgerät permasolvent primus 2.1 und dem Vitalgerät, das nicht nur für eine Geschmacksverfeinerung des Trinkwassers sorgt, sondern bei Leitungen aus verzinktem Eisen und Kupfer auch der Korrosionsprophylaxe dient. Betreiber von Großanlagen erhalten somit eine Rundum-Lösung, die – ganz ohne chemische Zusätze – einen wertvollen Beitrag zum Bestandsschutz leistet und einen reibungslosen, energieoptimierten Betrieb bei gleichzeitigem Erhalt der natürlichen Trinkwasserqualität sichert.

Nach Angaben des Bundesumweltamtes wurden im Jahr 2021 gut 15,8 % der im Haushalt benötigten Energie für die Warmwasserbereitung verwendet. Damit steht die Trinkwassererwärmung gleich nach der Raumwärme auf Platz zwei der Energieverbraucher. Wer in diesem Bereich den Energiesparhebel ansetzen möchte, sollte in Gebieten mit mittlerer bis harter Trinkwasserqualität in jedem Fall über entsprechende Kalkschutzmaßnahmen zum Schutz der Warmwasserbereitungstechnik und der nachfolgenden Installationen nachdenken, ganz besonders, wenn es um größere Objekte geht.

Während die in hartem Trinkwasser enthaltenen Mineralien Magnesium und Calcium für den täglichen Trinkwassergenuss und die Gesundheit durchaus empfehlenswert sind, kann gerade der Härtebildner Calcium in Verbindung mit dem ebenfalls gelösten Hydrogencarbonat der Trinkwasserinstallation massiv zusetzen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der im Wasser gelöste Kalk fällt bei Brauchwassererwärmung mit steigender Temperatur zunehmend aus. Das heißt: Es bilden sich feste, schlecht wärmeleitende Beläge in Warmwasserbereitern und den nachfolgenden Wasserleitungen, die wiederum zu hohen Energieübertragungsverlusten und einem erhöhten Energieverbrauch führen. So kann bereits ein dünner Kalkbelag von nur 3 mm auf einem Heizelement Energieübertragungsverluste von ca. 30 % verursachen.

Zudem verengt sich der Strömungsquerschnitt in den Leitungen. Dies kann zum Beispiel bis zu einer Blockade des Wasserflusses in Wärmetauschern oder Rohrleitungen führen, was einen kostspieligen Austausch oder aufwändige Maßnahmen zur Entkalkung nach sich zieht. Nicht zu vergessen, die zusätzlichen Stromkosten für eine erhöhte Laufzeit der Ladepumpe.

Darüber hinaus bieten Kalkablagerungen eine ideale Grundlage für Keime und Bakterien und stellen somit auch ein Hygienerisiko im Trinkwasserbereich dar. Mit elektrophysikalischem Kalkschutz von perma-trade lässt sich solchen Risiken und Schadensszenarien effektiv vorbeugen, und dies ganz ohne Einsatz chemischer Zusätze.

Groß: Kalkschutz der neuen Generation. Ohne chemische Zusätze

Perma-trade Wassertechnik verfügt über 20-jährige Erfahrung auf dem Gebiet des Kalkschutzes mit elektrophysikalischer Härtestabilisierung. Bei diesem Kalkschutzverfahren bleiben die natürlichen Mineralien Calcium und Magnesium im Gegensatz zur Enthärtung erhalten. Damit der bei Erwärmung im Wasser gelöste Kalk keinen Schaden anrichtet, werden aus ihm Kristallisationszentren erzeugt, an denen sich weiterer gelöster Kalk anhaftet. Dieser kann dann einfach mit dem Wasserfluss ausgespült werden. Wärmetauscher sowie Rohrwände bleiben dadurch weitestgehend belagsfrei. Dank einer vergrößerten dreidimensionalen Oberfläche der Kohle-Elektrode, kann die neue DVGW-zertifizierte Kalkschutzgeneration des permasolvent primus 2.1 sogar noch mehr Kristallisationszentren bilden und den Kalk dadurch noch effektiver stabilisieren.

Zur Veranschaulichung dieses Verfahrens gibt es von perma-trade auch ein kurzes YouTube-Erklärvideo unter youtu.be/mYuTyaqY_LA.

Zusätzlicher Mehrwert: Vitalisierungseffekt und Korrosionsschutz

Während sich Anlagenbetreiber durch den Einsatz natürlicher Kalkschutzverfahren nicht nur eine regelmäßige Enthärtung und die Informationspflicht gegenüber den Hausbewohnern sparen können, erhalten sie in der Kombination primus vital 2.1 noch weiteren Mehrwert dazu. Zum einen sorgt die Vitalisierungseinheit mit Verwirbelungs- und Magnetisierungstechnik für eine Geschmacksverfeinerung des Trinkwassers. Zum anderen ergibt sich dadurch als weiterer wertvoller „Nebeneffekt“ die Bildung einer Korrosionsschutzschicht in Kupfer- und verzinkten Stahlrohren. Eine vielseitige Lösung für Anlagenbetreiber, denen neben dem Schutz der Trinkwasserinstallation und einer optimalen Energieeffizienz auch am Erhalt der natürlichen Trinkwasserqualität gelegen ist.

Praktisch für den Fachhandwerker: Großanlage mit kleinem Einbauaufwand

Die Großgeräte der Serie primus vital 2.1 lassen sich dank ihrer modularen Bauweise einfach an jede Objektgröße anpassen und in die bestehende Installation integrieren. Dabei kann sowohl ein dezentraler Einbau mit Fokus auf dem Schutz der Warmwasserinstallation als auch eine zentrale Einbauvariante zur Behandlung der gesamten Trinkwasserinstallation einfach umgesetzt werden. Die Großgeräte benötigen keinen Abwasseranschluss und überzeugen durch einen geringen Stromverbrauch. Bei der Berechnung der optimalen Dimensionierung steht perma-trade Fachhandwerkern gerne mit gesammelter Kalkschutz-Kompetenz beratend zur Seite und bietet über den hauseigenen Werkskundendienst PETHEA auch Unterstützung bei der Inbetriebnahme sowie optional bei Inspektionen und Wartungen.