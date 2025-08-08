Eine energetische Sanierung nach den Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) kann sehr aufwendig sein. Für eine höhere Energieeffizienz muss neben der Erneuerung der Fassade, der Dämmung, des Daches und der Fenster, manchmal auch ein modernes Heizsystem inklusive neuer Heizkörper eingebaut werden. Grundsätzlich stellt die Sanierung einen Spagat zwischen Moderne und Tradition dar. Schließlich gilt es, das alte gemütliche Lebensgefühl und den Charme der Vergangenheit zu erhalten, während die moderne Haustechnik den Energieverbrauch maximal reduzieren soll. Die Planung, Vorbereitung und Durchführung sind dann oft herausfordernd. In diesem Kontext braucht es flexible Lösungen, die sich den baulichen Gegebenheiten und den Wünschen der Bauherren bestmöglich anpassen. Sie sollten beispielsweise ohne aufwendige Stemmarbeiten am Mauerwerk an bestehende Anschlüsse montiert werden können. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten des EPD-zertifizierten Röhrenradiators Zehnder Charleston, der sich sowohl vertikal als auch horizontal ausrichten lässt, machen ihn zu einer optimalen Wärmelösung für das moderne Zuhause. In stilvollen Altbauten fügt sich sein zeitloses Design nahtlos in ein traditionelles Ambiente ein.

