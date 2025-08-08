Zehnder Charleston: Die ideale Wahl für einen sauberen Heizkörper-Austausch. Sein zeitloses Design fügt sich nahtlos in ein moderneres wie traditionelles Ambiente ein und optimiert den Komfort und Stil des Zuhauses. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.
08.08.2025  Pressemeldung Alle News von Zehnder

Bequemes Renovieren mit Zehnder

Zehnder Charleston als perfekte Lösung für einen sauberen Heizkörper-Austausch

 Eine energetische Sanierung nach den Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) kann sehr aufwendig sein. Für eine höhere Energieeffizienz muss neben der Erneuerung der Fassade, der Dämmung, des Daches und der Fenster, manchmal auch ein modernes Heizsystem inklusive neuer Heizkörper eingebaut werden. Grundsätzlich stellt die Sanierung einen Spagat zwischen Moderne und Tradition dar. Schließlich gilt es, das alte gemütliche Lebensgefühl und den Charme der Vergangenheit zu erhalten, während die moderne Haustechnik den Energieverbrauch maximal reduzieren soll. Die Planung, Vorbereitung und Durchführung sind dann oft herausfordernd. In diesem Kontext braucht es flexible Lösungen, die sich den baulichen Gegebenheiten und den Wünschen der Bauherren bestmöglich anpassen. Sie sollten beispielsweise ohne aufwendige Stemmarbeiten am Mauerwerk an bestehende Anschlüsse montiert werden können. Die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten des EPD-zertifizierten Röhrenradiators Zehnder Charleston, der sich sowohl vertikal als auch horizontal ausrichten lässt, machen ihn zu einer optimalen Wärmelösung für das moderne Zuhause. In stilvollen Altbauten fügt sich sein zeitloses Design nahtlos in ein traditionelles Ambiente ein.

Weitere Informationen unter: zgde.gmbh/tu70

Zehnder Group Deutschland GmbH
Zehnder Group Deutschland GmbH
Europastraße 10
77933 Lahr
Deutschland
Telefon:  07821 - 5860
www.zehnder-systems.de
Anzeigen
Watercryst Wassertechnik GmbH
Aalberts hfc SX GmbH
Deutsches Pelletinstituts GmbH
AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Aalberts hfc GmbH

DESTATIS:

07.08.2025

Produktion im Juni 2025: -1,9 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.07.2025

Importpreise im Juni 2025: -1,4 % gegenüber Juni 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.07.2025

Erwerbstätigkeit nahezu unverändert im Juni 2025
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung