Camping liegt voll im Trend – nicht zuletzt aufgrund des Gefühls von Freiheit und echter Entspannung in der Natur. Zum gelungenen Camping-Erlebnis gehören vor allem auch Sauberkeit, Sicherheit und die nutzerfreundliche Gestaltung der Sanitärräume. Für die Campingplatz-Betreiber wiederum stehen Kriterien wie Qualität, die wirtschaftliche Anschaffung und Wartung, der ressourcensparende Betrieb sowie die verlässliche Abrechnung im Blickpunkt.

Speziell für die gesteuerte und/oder bezahlte Wasserabgabe entwickelt, bieten die CONCHIP Duschpaneele die ideale Lösung für Campingplätze. Dabei kann das System, je nach Anforderung, in elektronische Online-Schließ-, Zutritts- und Bezahlsysteme integriert werden. Die Steuereinheit ist direkt im Duschelement wasserdicht montiert und regelt die Duschnutzung. Das Funktionsprinzip ist einfach und sicher zugleich: Freie Duschplätze werden durch eine grün leuchtende LED-Balkenanzeige angezeigt. Für die Nutzung hält der Besucher einen RFID-Datenträger an das Lesefeld und erhält dann Zugang zur Dusche. Die Wasser-Restlaufzeit wird während des Duschens laufend am Grafikdisplay angezeigt.

Je nach Anforderung ermöglichen die CONCHIP Duschpaneele zudem Funktionen wie die automatische, nutzungsabhängige und intervallgesteuerte Hygienespülung sowie eine manuelle thermische Desinfektion. Ideal für eine perfekte Trinkwasserhygiene.

