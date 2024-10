IRSAP NOW ist das innovative System, mit dem Sie Ihre bestehende Heizungsanlage in ein intelligentes, drahtloses und zonenübergreifendes Heizsystem verwandeln können, das an jede Art von Wohnung anpassbar ist.

NOW wurde entwickelt, um den Komfort zu verbessern, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und Einsparungen durch die Optimierung des Verbrauchs zu erzielen. Kompatibel mit allen Heizkörpermarken und führenden Herstellern von Hydraulikventilen.

Steuern Sie Ihre Heizkörper bequem mit der IRSAP NOW App, die auf Android und iOS verfügbar und mit Alexa und Google Home kompatibel ist. Außerdem können Sie Ihr IRSAP NOW-System mit den gängigen digitalen Sprachassistenten verbinden.

Dank der intuitiven Grafiken der IRSAP NOW-Statistiken haben Sie die Nutzungsinformationen Ihres Systems immer im Blick und können Ihren Verbrauch besser steuern.

Statistiken für jeden Raum:

Einschaltdauer der Heizung

Luftqualität

Luftfeuchtigkeitsgehalt in Prozent

Eingestellte Temperatur und erfasste Temperatur

Anzahl Erfassungen Fensteröffnung

Anforderungen an die Raumwärme

Der Sparindikator Green Leaf des IRSAP NOW-Systems leitet Sie bei der Optimierung Ihrer Heizanlage an und sorgt für den richtigen Komfort.

Das drahtlose, intelligente Thermostatventil mit Temperaturregelung ist in 36 Farbtönen, passend zum Heizkörper, verfügbar. Mehr zu den einzelnen Komponenten finden Sie in unserer neuen Broschüre „Smart Home IRSAP NOW“.