Polygon EK ist nicht nur Heizkörper, sondern auch Skulptur und Leuchtobjekt in einem. Design by Valentina Volpe – desall.

Polygon EK gibt es in vertikaler oder horizontaler Ausführung. Horizontal aufgehängt, entpuppt sich ein Teil des Reliefs als Regalfläche.

Die serienmäßig integrierte LED-Beleuchtung setzt die Skulptur in Szene. So erwärmt, beleuchtet und dekoriert die geometrische Figur Polygon Ihren Raum.

Polygon EK sind rein elektrische Elektrokomplett-Heizkörper WiFi smart. In Verbindung mit der IRSAP NOW-App bieten diese Elektro-Heizkörper WiFi Smart-Home-Funktionen der neusten Generation. Die Steuerung via App ermöglicht schnell und unkompliziert angenehm warme Räume, auch an kühlen Sommertagen. Polygon EK steht für Komfort, Ästhetik und Funktion. Lassen Sie sich inspirieren mit unserem Miniclip.

Polygon EK kann in 5 zweifarbigen Varianten oder als einfarbiger Heizkörper in allen 48 BEMM-Farben bestellt werden.

Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“- App funktioniert mit Alexa & Google Assistant