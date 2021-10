Pressemeldung

Der Bestseller Plawa Purline steht für zeitloses, puristischen Design. Besonders edel wirkt die Glas-Edition mit den Fronten: Spiegel, Glas weiß brillant, Glas schwarz brillant oder Glas geätzt matt schwarz, welche auch als Kreidetafel geeignet ist.

Der Farbton für den Korpus bzw. den Grundheizkörper kann aus 48 Farbtönen frei gewählt werden.

Die auf das Design des Heizkörpers abgestimmten Handtucharme Purline sind in beliebiger Anzahl montierbar und bieten Gestaltungsfreiheit. Die Handtucharme gibt es in den 48 BEMM-Farben, Edelstahl oder Chrom. Und mit der optionalen LED-Hinterleuchtung lässt ein Plawa Purline Glas Bad und Wohnräume in neuem Glanze erscheinen. Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4, Geschmacksmuster Nr. 001942178.

Zusätzlich kann Plawa Purline Glas-Edition mit einem Elektroheizstab für den Sommerbetrieb ausgestattet werden oder aber auch für reinen Elektrobetrieb als montagefertiger Komplett-Heizkörper EK bestellt werden.

Plawa EK sind nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte. Die serienmäßige Ausstattung mit Funk-Raumregelung Komfort erfüllt die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.