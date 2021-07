Pressemeldung

Plawa Purline ist der puristische Badheizkörper mit planer Front für den kantiger Stil.

Plawa Softline ist mit seinem runden Seitenprofil das Ebenbild für den organisch-runden Einrichtungsstil.

Für alle Plawa stehen die 48 Farbtöne der BEMM Farbpalette zur Auswahl. Auch die Handtucharme wählen Sie in beliebiger Anzahl passend zur Form ihrer Plawa in den 48 Farben, Edelstahl oder Chrom. Mit der optionalen LED lässt ein Plawa Ihr Bad in neuem Glanze erscheinen.

Plawa Purline Glas-Edition

Die plane, puristische Front wird veredelt mit einer der 4 exklusiven Glas-Fronten für das edle Design der Plawa Purline Glas-Edition. Die Front gibt es in den Glas-Oberflächen Spiegel, schwarz glänzend, weiß glänzend oder schwarz geätzt matt, zum Schreiben wie auf einer Tafel.

Plawa Purline und Softline als Elektrokomplett-Heizkörper

In Design und Ausstattungsmöglichkeiten entsprechen die Elektroheizkörper Plawa EK den Heizungsausführungen. In der Konstruktion unterscheiden sie sich deutlich.

Plawa EK sind nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontfläche.

Serienmäßig sind alle Plawa EK mit der Funk-Raumregelung Komfort ausgestattet. Plawa EK erfüllen die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte und wird montagefertig als Elektrokomplett-Heizkörper geliefert.

Plawa SPA Pur und Soft

Der puristische Plawa SPA Pur harmoniert mit seiner flacher Front perfekt mit eckigen Einrichtungsgegenständen. Seine 3 Öffnungen eignen sich ideal als Handtuchablage und stehen im Einklang mit den kantigen Seitenlinien.

Plawa SPA Soft hingegen steht für weiche Formen und ergänzt ideal organisch geformte Waschtische. Seine 3 halbrunden Öffnungen sind auf die feinen, gewölbten Seitenlinien abgestimmt.

Plawa SPA bieten viel Platz für Handtücher, ganz ohne Handtuchhalter. Die optimale Lösung, wenn wenig Platz vorhanden ist.

Plawa SPA als Elektroversion

Auch die beiden Serien Plawa SPA sind in Elektroausführungen erhältlich. Hier sorgt ein zusätzlich montierter Heizstab für elektrische Wärme.

Alle Plawa für Zentralheizung bieten mit einem zusätzlichen Elektroheizstab ein warmes Badezimmer und mollige Handtücher an kühlen Sommertagen im bivalenten Betrieb.

Die Plawa Familie - Stark im Bad

Plawa Purline und Softline, Plawa Spa Pur und Soft gibt es auch in der Feuchtraumausführung „verzinkt+Edelstahl”.