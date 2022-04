Pressemeldung

Neu ist das edle Cinier-Modell Nymphea aus der Collection Oycal „Piece Unique”.

Olycal-Stein aus den Pyrenäen ist das Grundmaterial, das gemahlen, restrukturiert und handpatiniert zu außergewöhnlichen Kunstwerken gestaltet wird, geschaffen von Michel und Johanne Cinier.

Die Modellvielfalt der Collection Cinier reicht von minimalistischen Oberflächen der Collection Contemporaine bis hin zu künstlerisch gestalteten Unikaten der Collection Pièce Unique, wie dieses hier.

Alle Modelle sind auch in reinelektrischer Ausführung verfügbar.

Die eleganten, großen Cinier-Handtuchhalter in Chrom, matt-weiß oder matt-schwarz lassen sich nachträglich vor dem Cinier Olycal-Heizkörper montieren.



Oder kombinieren Sie Ihren Cinier Olycal mit LED-Rahmen (Außenmaß 1885 x 520 x 95 mm) in schwarz oder weiß. Sie erhalten einen Arte-Designer-Heizkörper und Lichtobjekt in Einem.

Alle für die Collection Cinier verwendeten Materialien, Farben und Lacke sind frei von schädlichen Stoffen und entsprechen der gültigen CE-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG (Herstellerdeklaration).