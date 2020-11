Ein weiteres Beispiel für die Gestaltung eines ganz persönlichen, exklusiven Ambientes mit den Heizkörpern der Collection Cinier.

Cinier Bad- und Raumwärmer werden aus natürlichem Pyrenäen-Stein hergestellt, die Oberflächen werden je nach Modell gestrahlt, mit Skulptur oder mit Relief handpatiniert oder mit natürlichen Farben bemalt. Bei diesem Modell entsteht der ganz besondere Sternenglanz durch die Applikation von Swarovski Steinen.

Das Modell Nuit Etoilée wird sowohl für die Zentralheizung als auch für den rein elektrischen Betrieb angeboten und ist in verschiedenen Formaten erhältlich.

Wie hier am Modell Edo noir dargestellt, kann vor dem Heizkörper ein großer Handtuchhalter platziert werden, der an der Wand montiert wird. Den großen Handtuchhalter gibt es in 3 Baulängen (600, 800 und 1020 mm) in Oberfläche verchromt. In der Baulänge 800 mm auch in den Oberflächen matt-weiß und matt-schwarz.

Alle Cinier Modelle finden Sie auf unserer Website www.bemm.de unter diesem link.