Pressemeldung

Plawa Softline mit optionalem Handtucharm in der Farbe des Heizkörpers und Heizstab, so wie im Video verbaut!

Plawa können für den bivalenten Betrieb zusätzlich mit einem Elektroheizstab ausgestattet werden. Damit bieten Plawa für Zentralheizung mit zusätzlichem Elektroheizstab ein warmes Badezimmer und kuschelig warme Handtücher an kühlen Sommertagen.

Schauen Sie selbst, wie der Heizkörper, der Heizstab und die Handtucharme montiert werden auf BEMM YouTube !

Plawa Softline ist die Serie mit halbrunden Seitenlinien. Der Heizkörper wirkt dadurch leicht und filigran. Das organische Softline-Design ergänzt optimal entsprechend gestaltete Räume und Bäder.

Die in beliebiger Höhe und Anzahl montierbaren Handtucharme Softline sind auf das Design des Heizkörpers abgestimmt. Die Handtucharme gibt es in Chrom, Edelstahl oder in den 48 Farbtönen gemäß BEMM-Farbpalette.

Plawa gibt es auch in der Variante Purline für die puristische Gestaltung.

Alle Plawa gibt es speziell mit Edelstahlfront und selbstverständlich in den 48 BEMM Farben. Die Feuchtraumausführung GZE „galvanisch verzinkt + Edelstahl“ ermöglicht eine Platzierung in der Nähe von Walk-in Duschen.

Alternativ auch als Plawa EK Elektrokomplett-Badwärmer in den Varianten Softline und Purline erhältlich.

Mit der optionalen Ausstattung „LED-Hinterleuchtung“ bietet Plawa nicht nur stimmungsvolle Beleuchtung, sondern auch ein Orientierungslicht in der Nacht.

Hier geht’s zum Plawa Montage-Video!