Pressemeldung

BEMM Badheizkörper in der Ausführung „GZ“ bieten durch die galvanische Verzinkung des Heizkörpers unter der Pulverbeschichtung einen erhöhten Korrosionsschutz.

Die galvanische Verzinkung beeinträchtigt nicht die Optik und Haptik der umweltfreundlichen, emissionsfreien Epoxyd-Pulverbeschichtung. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiges, griffsympathisches Oberflächen-Finish für hohe Ansprüche.

So sind die Serien Asymo und ChaCha in der Ausführung „galvanisch verzinkt“ in den 48 BEMM-Farbtönen bestellbar und sind in dieser Ausführung bestens geeignet für den Spritzbereich und Walk-in-Duschen sowie Waschräume in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.

Wählen Sie Ihr Design:

Asymo – Die symmetrisch verteilten, unterschiedlich großen Rohrpakete machen das individuelle, ausgewogenen Design unverwechselbar.

ChaCha – Trendig mit viel ruhiger Fläche Die symmetrisch verteilte Flachprofilrohre mit gleichmäßigen Abständen geben dem ChaCha seinen unvergleichlichen Style.

Asymo und ChaCha bieten die BEMM-typischen Vorteile: