Heute möchten wir Ihnen mitteilen, dass sich unsere Geschäftsführerin, Frau Emanuela Padovan, zum Anfang des neuen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Ihr ganzes Berufsleben war sie der IRSAP Gruppe, zu der BEMM seit 2017 gehört, treu. Im Dezember 2018 wurde sie zur Geschäftsführerin der BEMM GmbH ernannt. Ihre Zeit in Deutschland und insbesondere der direkte Austausch mit unseren Kunden haben durch ihre Expertise das Unternehmen nachhaltig geprägt und bereichert. Es war ihr stets eine besondere Freude, persönlich vor Ort zu sein und gemeinsam mit dem gesamten Team daran zu arbeiten, BEMM erfolgreich voranzubringen.

Nun beginnt eine neue Generation. Die Weichen dafür wurden bereits im vergangenen Jahr gestellt: Im Juni 2024 wurden Frau Silke Spieler und Herr Joachim Burkhardt in die Geschäftsleitung berufen.

Mit dem Ausscheiden von Frau Padovan übernehmen Frau Silke Spieler und Herr Joachim Burkhardt weitere Verantwortung.

Frau Silke Spieler ist Diplom-Kauffrau und seit Juni 2024 Managing Director Operations, Customer Care und wird ab Januar 2026 zusätzlich den Bereich Administration übernehmen.

Herr Joachim Burkhardt ist Dipl.-Ing. (FH) für Energie- und Wärmetechnik und seit Juni 2024 Managing Director Sales, Communication. Ab Januar 2026 ist Herr Burkhardt zusätzlich für die Bereiche Technik und Produktmanagement verantwortlich.

Wir sind sicher, dass mit Frau Silke Spieler und Herrn Joachim Burkhardt, die beide seit vielen Jahren bei BEMM erfolgreich tätig sind, unser Unternehmen bestens für die Zukunft aufgestellt ist.

Frau Padovan danken wir ganz herzlich für ihr langjähriges Wirken für die IRSAP Gruppe und wünschen ihr für die kommende Zeit alles erdenklich Gute.