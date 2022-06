Piano EK sind rein elektrische Elektrokomplett-Heizkörper WiFi smart. In Verbindung mit der IRSAP NOW-App bieten diese Elektro-Heizkörper WiFi Smart-Home-Funktionen der neusten Generation.

Piano EK steht für Funktionalität, Eleganz und Linearität. Die vor und hinter den Sammelrohren positionierten, abgerundeten Flachpaneelrohre ergeben ein ebenmäßiges Design. Aufgelockert durch die feinen Schlitze zwischen den Rohren.

Piano EK gibt es in vertikaler und horizontaler Ausführung. Das besondere Highlight: Der Heizkörper und das Elektro-Bauteil werden in exakt derselben Farbe beschichtet, und zwar in 48 stylische BEMM-Farbtönen.

Mit der optionalen LED-Beleuchtung bietet Piano EK stimmungsvolles Ambiente-Licht. Der Farbton der Beleuchtung ist mit der IRSAP NOW App regelbar.

Lassen Sie sich inspirieren von unserem Piano EK Miniclip!

Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“- App funktioniert mit Alexa & Google Assistant