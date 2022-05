BEMM: Blues – Der asymmetrische Top-Badheizkörper aus Edelstahl zu sehen auf YouTube.

Blues sind gefertigt aus Edelstahl, wahlweise in den Ausführungen poliert oder satiniert. Gerade, horizontale Rechteckrohre 30 x 15 mm geben dem Blues sein puristisches und harmonisches Design.

gibt es in 4 Bauhöhen (770, 1190, 1400, 1700 mm) mit Baulänge 500 mm. Die Befestigungen sind unauffällig hinter dem Sammelrohren platziert.

Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links.

Edelstahl (1.4301) bietet einen höheren Korrosionsschutz. Blues ist geeignet für den Spritzbereich von Walk-in-Duschen.

Das BEMM-M-Ventil Purline in Oberfläche verchromt ergänzt stilvoll Blues Badwärmer in Edelstahl poliert bzw. das BEMM-M-Ventil Purline mit U-Verkleidung in Edelstahlmetallic den Blues in Edelstahl satiniert.

Lassen Sie sich inspirieren von unserem neuen Mini-Clip Blues auf dem BEMM YouTube Kanal!