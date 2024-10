In diesem Jahr feiert die Fachmesse ihr 40-jähriges Jubiläum und präsentiert Innovationen in den Bereichen Elektro-, Digital- und Gebäudetechnik. Dabei erwarten die Besucher Fachvorträge und Foren zu vernetzten Energiesystemen, intelligenter Gebäudetechnik und zukunftsfähigen Bauweisen. Das umfangreiche Rahmenprogramm ist jetzt online. Die Online-Akkreditierung für Medienvertreter ist ebenfalls geöffnet.

Wie lassen sich Stromspeicher sicher ins System einbinden und was gilt es in Sachen Brandschutz bei PV-Anlagen zu beachten? Was sind die neuesten KI-Anwendungen für das Smart Home? Wie lassen sich Gebäude klimafreundlich gestalten und was kann die Lichtplanung dazu beitragen? Fragen wie diesen geht die belektro vom 5. bis 7. November auf dem Berliner Messegelände nach. In vier Hallen erhalten Besucher und Besucherinnen einen umfassenden Überblick über die Trends der vernetzten Gebäudetechnik. „Ziel der belektro ist es, den gewerkeübergreifenden Austausch weiter zu fördern und eine zentrale Plattform für die Branche zu schaffen. Damit rücken insbesondere die Themen Gebäudetechnik sowie Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik stärker in den Mittelpunkt,“ erläutert Ruth Senitz, Projektleitung belektro. „In diesem Jahr lautet unser Motto Vernetzt Euch. Wir legen großen Wert auf den Verbund der klimatechnischen Gewerke, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit der SHK-Branche, die als Mitaussteller auf dem E-Innungsstand vertreten ist. Unsere erstmals geschaffene VernetztEuch-Lounge ist während der gesamten Veranstaltungsdauer ein zentraler Ort für gewerkeübergreifende Vernetzung auf der belektro 2024.“

Vielfältiges Rahmenprogramm: Fachvorträge, Foren und praxisnahe Erlebnisse

Ein besonderer Schwerpunkt der belektro liegt auf den vielseitigen Foren und Fachveranstaltungen. Ob E-Handwerk, Architektur, Lichtplanung oder Heizungsinstallation – die Foren bieten wertvolle Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Branche. Einige Highlights im Überblick:



de-Innovationsforum vom 5.-7.11., Halle 1.2, Stand 211

Die Plattform für Innovation und fachlichen Austausch: Im Fokus stehen neue VDE-Bestimmungen, die Auswirkungen der Energiewende, §14a EnWG, der Solarpakt 1 sowie die Herausforderungen des Sanierungsmarktes in Bezug auf elektrische Sicherheit und Energieeffizienz.



Planer-Dialog am 5.11., Halle 2.2, Stand 318

DIALOG HOCH 5: „Lust auf Licht und zirkuläres Bauen“ – ein Architekturforum, das sich innovativen Konzepten zur Lichtplanung und Nachhaltigkeit widmet, organisiert von German Architects und der Architektenkammer Berlin.



SmartHome Deutschland Forum am 6. und 7.11., Halle 2.2, Stand 318

Zukunftssicheres Wohnen im digitalen Zeitalter: Unter dem Titel „Smarthome 2030“ werden die neuesten Trends im Bereich Smartgrids, dezentrale Energiesysteme und Künstliche Intelligenz diskutiert.



E-Haus vom 5. bis 7.11., Halle 3.2, Stand 410

Digitalisierung, KI und Smart Home zum Anfassen: Ein Highlight der Messe ist das 100 Quadratmeter große E-Haus des ZVEH, das praxisnahe Einblicke in die intelligente Gebäudetechnik bietet, inklusive Themen wie Wärmepumpen und Ladeinfrastrukturen.



Forum Energie + Technik vom 5. bis 7.11., Halle 4.2, Stand 218

Impulse für die Energiewende: Drei Tagesschwerpunkte zu den Themen Energiewende, Ladeinfrastruktur und Photovoltaik mit praxisnahen Vorträgen.



5.11. | Zukunftssichere Elektroinstallation – fit für die Energiewende!

Eine Elektroinstallation im Wohngebäude sollte sicher, energieeffizient, zukunftsfähig und komfortabel sein. In den Themenblöcken werden wichtige Aspekte der Planung im Neubau und Bestand, relevante Normen und Vorschriften sowie aktuelle Trends und Entwicklungen im Kontext der Energiewende behandelt.



6.11. | Elektromobilität und Ladeinfrastruktur

Neueste Entwicklungen in der Ladeinfrastruktur und deren Integration in Energiesysteme, einschließlich steuerbarer Verbraucher und Smart Buildings, stehen im Fokus. Ein Messerundgang ermöglicht den Austausch über innovative Lösungen in der Elektromobilität. Die Berliner Agentur für Elektromobilität eMO - Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH ist Kooperationspartner.



7.11. | Forum Photovoltaik: Überspannungsschutz und Speichersicherheit

Unternehmensvertreter und unabhängige Experten erörtern die Sicherheit von Photovoltaik-Anlagen, mit einem besonderen Fokus auf Vorgaben, Normen und Maßnahmen zu Blitz- und Brandschutz sowie der sicheren Integration von Stromspeichern.



ep ELEKTROPRAKTIKER Forum vom 5. bis 7.11., Halle 4.2, Stand 320

Praxisnahe Einblicke für Elektrotechniker: Fachvorträge zu Normen, Fehlerstromschutz und Messmethoden.



Symposium ZUKUNFTSFÄHIG BELEUCHTEN am 5.11. im Marshall-Haus

Licht neu denken: Lichtplanung im Fokus – Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit im Lichtdesign.



Forum Gebäudetechnik am 6.11., Halle 3.2, Stand 420

Präsentiert von der SHK-Innung Berlin und dem Fachverband SHK Land Brandenburg, beleuchtet dieses Forum zentrale Themen wie smarte Bäder, erneuerbare Energien, intelligente Heiztechnik und die Digitalisierung im Handwerk.



Wärmepumpen-Infotag am 7.11. im Marshall-Haus

Zukunft der Heiztechnik entdecken: Die neuesten Technologien und Fördermöglichkeiten im Bereich der Wärmepumpen werden vorgestellt, mit einem Marktplatz der regionalen Energieexperten. Weitere Informationen zum Infotag finden Sie hier: Wärmepumpen-Infotag Berlin (wochederwaermepumpe.de)

Täglich stattfindende Programmpunkte

Gesellen-Rallye: Gesellinnen und Gesellen können ein Gesellen-Paket gewinnen, indem sie an einer Rallye teilnehmen und verschiedene Aufgaben bei den teilnehmenden Ausstellern lösen.



Werkstattstraße: Azubis der Elektro- und Informationstechnik können hier praktische Erfahrungen sammeln und die neuesten Techniken live erleben.



Arbeitssicherheitsseminare: Präventionsmaßnahmen für Azubis im Elektrohandwerk stehen im Fokus der Seminare der BG ETEM.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.belektro.de/de/programm/