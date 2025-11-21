21.11.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

Bei Molliné ist vieles ab Lager lieferbar.

Unsere umfangreiche Lagerhaltung ist deutschlandweit einzigartig und garantiert kurze Lieferzeiten für viele der gelisteten Messgeräte:

  • Kompaktwärmezähler für Allmess, Deltamess, Ista, Metrona, Minol, Sensus, Techem...
  • Ultraschallzähler für Wärme, Kälte und Klima bis qp 125 / DN 125, M-Bus, Impuls...
  • Mechanische Zähler für Wärme bis qp 125 / DN 125, M-Bus, Impuls...
  • Alle Einbausätze für Wärme-, Kälte- und Klimazähler, Flanschenpassstücke bis DN 100
  • Montageblöcke, Fertigmontagesets, Einbausätze für Wasserzähler...
  • Alle UP-Zähler, z. B. für: ABB, Allmess, Deltamess, Elster, Ista, Kalorimeta, Metrona, Minol, Sensus, Techem, Zenner...
  • Hauswasserzähler, Wohnungswasserzähler, PTFE-Zähler für VE-Wasser, Kontaktwasserzähler, M-Bus-Zähler, Zählerbügel, Dämmschalen, Zubehör...
  • Woltmannzähler – mit Impuls oder M-Bus bis Q3 250 / DN 150...
  • und vieles, vieles mehr...
WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
