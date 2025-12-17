17.12.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

Bei Molliné ist vieles ab Lager lieferbar.

Unsere umfangreiche Lagerhaltung ist deutschlandweit einzigartig und garantiert kurze Lieferzeiten für viele der gelisteten Messgeräte:

  • Kompaktwärmezähler für Allmess, Deltamess, Ista, Metrona, Minol, Sensus, Techem...
  • Ultraschallzähler für Wärme, Kälte und Klima bis qp 125 / DN 125, M-Bus, Impuls...
  • Mechanische Zähler für Wärme bis qp 125 / DN 125, M-Bus, Impuls...
  • Alle Einbausätze für Wärme-, Kälte- und Klimazähler, Flanschenpassstücke bis DN 100
  • Montageblöcke, Fertigmontagesets, Einbausätze für Wasserzähler...
  • Alle UP-Zähler, z. B. für: ABB, Allmess, Deltamess, Elster, Ista, Kalorimeta, Metrona, Minol, Sensus, Techem, Zenner...
  • Hauswasserzähler, Wohnungswasserzähler, PTFE-Zähler für VE-Wasser, Kontaktwasserzähler, M-Bus-Zähler, Zählerbügel, Dämmschalen, Zubehör...
  • Woltmannzähler – mit Impuls oder M-Bus bis Q3 250 / DN 150...
  • und vieles, vieles mehr...
WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
Anzeigen
Bette GmbH & Co. KG
Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
ETHERMA Deutschland GmbH
MHK
Duka AG

DESTATIS:

12.12.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im November 2025: +5,7 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.12.2025

Inflationsrate im November 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung