Bei Molliné ist vieles ab Lager lieferbar.
Unsere umfangreiche Lagerhaltung ist deutschlandweit einzigartig und garantiert kurze Lieferzeiten für viele der gelisteten Messgeräte:
- Kompaktwärmezähler für Allmess, Deltamess, Ista, Metrona, Minol, Sensus, Techem...
- Ultraschallzähler für Wärme, Kälte und Klima bis qp 125 / DN 125, M-Bus, Impuls...
- Mechanische Zähler für Wärme bis qp 125 / DN 125, M-Bus, Impuls...
- Alle Einbausätze für Wärme-, Kälte- und Klimazähler, Flanschenpassstücke bis DN 100
- Montageblöcke, Fertigmontagesets, Einbausätze für Wasserzähler...
- Alle UP-Zähler, z. B. für: ABB, Allmess, Deltamess, Elster, Ista, Kalorimeta, Metrona, Minol, Sensus, Techem, Zenner...
- Hauswasserzähler, Wohnungswasserzähler, PTFE-Zähler für VE-Wasser, Kontaktwasserzähler, M-Bus-Zähler, Zählerbügel, Dämmschalen, Zubehör...
- Woltmannzähler – mit Impuls oder M-Bus bis Q3 250 / DN 150...
- und vieles, vieles mehr...
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 0 711 35 16 95-20