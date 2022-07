In Anbetracht der besorgniserregenden Umweltverschmutzung ist es uns eine Notwendigkeit, unseren CO 2 -Fußabdruck zu verringern und als umweltbewusstes Unternehmen zu handeln. Wir von Hidrobox arbeiten daran, nachhaltige Produkte zu schaffen, bei denen der Mensch und der Lebenszyklus im Mittelpunkt stehen. Aber das ist noch nicht alles! Für eine nachhaltigere Logistik und zum Schutz der Umwelt stellen wir auch unsere eigenen Verpackungen her.

Wie können wir unseren CO 2 -Fußabdruck durch die Herstellung unserer eigenen Verpackungen verringern?

1. Lokale Produktion

Indem wir die Verpackungen selbst auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise herstellen, verringern wir den Energieverbrauch, der durch den Transport dieser Verpackungen entsteht, und sorgen dafür, dass die im Prozess verwendeten Materialien umweltfreundlich sind.

2. Auf das Produkt zugeschnittene Verpackungsformen

Jeder Verpackungskarton ist auf die spezifischen Abmessungen der zu versendenden Produkte abgestimmt, sodass weniger Kartonfläche verbraucht wird und die erste Regel der Kreislaufwirtschaft erfüllt wird: Reduzieren, Recyceln und Wiederverwenden.

Außerdem werden für die empfindlichsten Produkte spezielle Kartons entwickelt, um ein Zerbrechen während des Transports zu verhindern. Auf diese Weise vermeiden wir die Herstellung und den Transport von Ersatzprodukten.

3. Umweltschonende Materialien und Recyclingfähigkeit

Holzkisten wurden abgeschafft und durch Pappe ersetzt, ein nachhaltigeres und recycelbares Material. Darüber hinaus hat die für die Verpackung verwendete Pappe ein geringeres Quadratmetergewicht, was eine Reduzierung dieses Materials um 40 % bedeutet.

Durch den Wechsel von schwerem Holz zu leichtem Karton verringert sich auch das Verpackungsgewicht, was eine geringere CO 2 -Bilanz beim Transport bedeutet.

Was die Materialien anbelangt, die wir zum Schutz der Produkte in der Verpackung verwenden, so haben wir die Verwendung von Styropor um mehr als die Hälfte reduziert, da es schwer zu recyceln ist. Anstelle dessen verwenden wir nun leicht recycelbare Kunststoffe.

4. Abfallwirtschaft

Auch wenn wir uns bemühen, so effizient und nachhaltig wie möglich zu entwerfen und zu produzieren, wird es immer noch ein Minimum an Abfall geben. Diesen Abfall nutzen wir zur Wiederverwendung in anderen Branchen und schließen so den Zyklus der Kreislaufwirtschaft.

Wir von Hidrobox bringen unsere ethischen und emotionalen Werte in jedes Produkt ein, angefangen vom Design bis hin zur Auslieferung, damit der Endverbraucher das Gefühl hat, Teil unseres Engagements für den Planeten zu sein.