Über 5.000 verschiedene Duschplatzlösungen lassen sich mit dem Modulsystem Hüppe Sphere realisieren. Dennoch reichen maximal neun Schritte, um entlang des Planungsprozesses mithilfe eines Online-Konfigurators die Wunschlösung im Handumdrehen zusammenzustellen. Dafür gab es 2025 den „Architects‘ Darling“ in Bronze. Abrufbar ist der Konfigurator im Internet unter www.hueppe.com/new-era/konfigurator.

Seit 2011 kürt der Brancheninformationsdienst Heinze alljährlich die „Lieblinge“ der Architektinnen und Architekten in der deutschen Bauindustrie. 2025 hat sich der Ammerländer Duschplatzspezialist Hüppe (www.hueppe.com) erstmals dem Urteil einer Fachjury aus 64 Expertinnen und Experten aus der Architekturpraxis gestellt. Ins Rennen um den „Architects‘ Darling“ hatte der Mittelständler aus Bad Zwischenahn seinen seit Sommer dieses Jahres verfügbaren Online-Konfigurator geschickt, mit dem sich die Wunschlösung für den Duschplatz mit dem neuartigen Produktsystem Hüppe Sphere im Handumdrehen zusammenstellen lässt. Dafür haben die Jurorinnen und Juroren Hüppe in der Kategorie „Produktkonfiguratoren“ die begehrte Trophäe in Bronze zuerkannt. „Dass wir bei unserer ersten Teilnahme gleich auf dem Siegertreppchen gelandet sind, freut uns natürlich ungemein“, erklärt Julian Henco, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hüppe GmbH. „Dies gilt umso mehr, als wir mit unserer Lösung Architekten und Planer überzeugt haben, für die wir Hüppe Sphere in erster Linie entwickelt haben.“ Abrufbar ist der Konfigurator im Internet unter www.hueppe.com/new-era/konfigurator.

Planung in wenigen Minuten

Tatsächlich eröffnet Hüppe Sphere mit seinem neuartigen Materialmix aus Mineralwerkstoff, Glas und Aluminium gerade der Badarchitektur vielfältige zusätzliche Gestaltungsoptionen. Über 5.000 verschiedene Duschplatzlösungen lassen sich mit dem modular aufgebauten System realisieren, das seit Oktober lieferbar ist. Trotz dieser bislang unbekannten Gestaltungsvielfalt am Duschplatz lässt sich mithilfe des intuitiv bedienbaren Online-Konfigurators die gewünschte Lösung in wenigen Schritten entlang des Planungsprozesses zusammenstellen. „Die Planung gelingt in wenigen Minuten“, betont Hüppe Chef Henco.

Mit seinem neuartigen Materialmix aus Mineralwerkstoff, Glas und Aluminium eröffnet Hüppe Sphere der Badarchitektur vielfältige zusätzliche Optionen für eine individuelle Raumgestaltung. Mithilfe eines intuitiv bedienbaren Online-Konfigurators gelingt trotz der bislang unbekannten Variantenvielfalt die Planung in wenigen Minuten. Abrufbar ist der Konfigurator im Internet unter www.hueppe.com/new-era/konfigurator. © Hüppe GmbH

Im Mittelpunkt der Konfiguration stehen dabei Fragen zur Raumsituation, zu den benötigten Funktionen sowie zu den gewünschten Materialien und deren Farbigkeit. Kurze, leicht verständliche Beschreibungen begleiten die einzelnen Schritte des Auswahlprozesses. Dabei wird bei jedem Schritt angezeigt, welche Auswahl man bislang getroffen hat. Eine einfache Navigation ermöglicht es, zwischen den einzelnen Schritten zu wechseln.

Stark reduzierte Aufwände

Zunächst gilt es, die Position des Duschplatzes im Raum und seine Abmessungen festzulegen. Im Anschluss muss entschieden werden, welche Ausstattungsvariante gewünscht wird. Zur Auswahl stehen dabei Lösungen mit integriertem Möbel, einfachem Ablagetablet und Handtuchhalter oder der besonders komfortablen Hüppe Wallbox. Wer sich im nächsten Schritt für eine Variante mit LED-Lichtsystem entscheidet, muss angeben, auf welcher Seite sich das wasserdichte Touchdisplay zur Lichtsteuerung befinden soll. Abschließend erfolgt die Wahl der Profilfarbe, der Glasart und des Farbtons der Mineralwerkstoffmodule, sofern man sich nicht für eine reine Glasvariante entschieden hat. Hat man zuvor die Ausstattungsvariante mit an der Außenseite eingelassenem Möbel ausgewählt, muss schließlich die Farbe von dessen Fronttüren bestimmt werden.

Nachdem man maximal neun Fragen beantwortet hat, ist die Konfiguration abgeschlossen. Die gewählte Zusammenstellung wird inklusive Artikelnummer und Abmessungen aufgeführt. Sie lässt sich zudem als PDF herunterladen. Zugleich kann man per Knopfdruck die unverbindliche Preisempfehlung für die konfigurierte Lösung oder eine weiterführende Beratung anfragen. Ebenso gelangt man mit einem Klick zur Fachhändlersuche. „So machen wir es Badplanern, Sanitärprofis, Innenarchitekten und Architekten denkbar einfach, die Duschplatzlösung zusammenzustellen, die ideal zu ihrem jeweiligen Projekt und den Wünschen ihrer Kunden passt“, unterstreicht Julian Henco. „Aber auch Endverbraucher können sich so bequem ihren Wunschduschplatz konfigurieren und mit dem Ergebnis zu ihrem SHK-Handwerksbetrieb gehen, um über die Umsetzung zu sprechen.“