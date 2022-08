Mobile Elektroheizungen sind das Multitool der Installateure. Sie halten die Warmwasserversorgung beim Kesseltausch oder Ausfall der Heizzentrale aufrecht, werden zur Bautrocknung, Gebäudebeheizung und Estrichaustrocknung eingesetzt. Leistung, Produktqualität und Zuverlässigkeit müssen sich perfekt ergänzen. Kompromisse? Ein absolutes No-Go. Als Spezialist für mobile Energielösungen liefert Mobil in Time hochwertige Elektroheizzentralen, die exakt auf die Anforderungen aus der Praxis abgestimmt sind.

Ab sofort sind unsere mobilen Elektroheizungen in zwei verschiedenen Varianten verfügbar. Die bisher sehr beliebte 22-kW-Anlage wurde erfolgreich überarbeitet, modernisiert und verbessert, sodass sie ganz neu dasteht. Bereit, um in Zukunft als universeller Begleiter zum Einsatz zu kommen. Noch mehr Einsatzmöglichkeiten bietet nur noch das Modell mit 10 bis 40 kW. Sein Leistungsspektrum ist noch breiter und es verfügt über drei verschiedene Stromanschlüsse. Damit werden auf einen Schlag die Vorgängerversionen mit 9, 15, 22 und 36 kW in einem neuen Gerät vereint.

Unsere mobilen Elektroheizungen erlauben die stufenlose Temperaturregelung von 20 °C bis 85 °C. Sie verfügen serienmässig über eingebaute Umwälzpumpen mit Expansion und werden einfach über flexible Verbindungsschläuche an das Leitungsnetzwerk angeschlossen. In der Standardausführung bewähren sie sich insbesondere als Notheizung oder in Kombination mit Lufterhitzern bei der Bauwerkstrocknung.

Beide Varianten der neuen Elektroheizung von Mobil in Time bestechen durch eine Vielzahl besonderer Funktionen und Innovationen. Hier wurde an alles gedacht: grosses Display, individuelles Estrichtrocknungs-Programm, USB-Schnittstelle, breite Vollgummireifen, manuelle Wahlmöglichkeiten der Heizleistung oder ein Berührungsschutz – erleben Sie die neue Generation von Elektroheizungen - einfacher kann man einen Unterboden gar nicht austrocknen!

Mieten Sie unsere mobilen Elektroheizungen – unser Supportteam beantwortet Ihnen alle Fragen zum Thema Mietwärme und informiert Sie auf Wunsch über unseren Wartungs- und Reparaturservice für mobile Elektroheizungen.

Estrichtrocknung

Automatisiertes Funktionsheizen

Nach DIN EN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4

Protokoll bequem über USB auslesen

Einfache Schritt-für-Schritt Programmierung

Heizprogramm mit Nachtabsenkung

Modernisierung