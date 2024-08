Nach einer Lageroptimierung mit Paulus-Lager®? Viele Inhaber können sich nicht vorstellen, dass mit Prozessoptimierung praktisch „aus dem NICHTS“ so viel Geld entstehen soll. Normal kalkuliert das Bauhandwerk sein Material und seinen Lohnanteil am Auftrag und zum Schluss kommt der Gewinn hinzu. Dass „einfach so“ ohne eine Baustelle Geld vermehrt wird, und zwar in einem Umfang, der viele Inhaber sprachlos macht, hat Herr Lohse im eigenen Betrieb erlebt.

