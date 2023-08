Be-Line® präsentiert sich in matt schwarz! Das diskrete und klare Design passt zu jedem Einrichtungsstil und lässt den medizinischen Aspekt verschwinden. Ergonomie, Hygiene, Robustheit, Diskretion ... Die Produktreihe Be-Line® steht für Design für Alle und gestaltet die geteilte Nutzung aller Sanitäranlagen angenehmer.

Alle Produkte der Reihe Be-Line finden Sie in unserer Be-Line® Broschüre. Blättern Sie in der digitalen Ausgabe oder fordern Sie kostenfrei Ihr Print-Exemplar an.