In diesem Jahr findet die ISH in einem neuen Rahmen statt. Das Schlagwort heißt Digitalisierung. Auch die Marken der BDR Thermea Gruppe, Brötje und Remeha, haben sich für die digitale Welt etwas einfallen lassen. Um die Kommunikation auch in den aktuellen Zeiten aufrechtzuhalten, startet die Gruppe für Messebesucher eine neue Plattform. Vom 22. bis 26. März 2021 können sich Interessierte erstmals ein Bild davon machen.

Der Wille, sich mit den Kunden auch aktuell auf einer persönlichen Ebene zu begegnen, ist groß. Daher haben die Marken Brötje und Remeha unter dem Dach der BDR Thermea Gruppe eine neue Plattform ins Leben gerufen. Ab dem ISH-Start steht dem SHK-Fachhandwerk und den Großhandelspartnern, TGA-Fachplanern sowie Architekten ein exklusives Angebot zur Verfügung. Auf der Webseite stehen den Besuchern dann verschiedene Möglichkeiten zur Wahl. Beispielsweise werden in der Messewoche diverse Fachforen in Tagesschau-Qualität zu finden sein. Eigens dafür steht ein Live-Studio mit Moderator und einer Vielzahl von Experten zu Verfügung. Darüber hinaus ist ein Live-Austausch mit den jeweiligen Ansprechpartnern von Brötje und Remeha möglich.

Das Themenspektrum auf der Seite erstreckt sich von Branchentrends und gesetzlichen Herausforderungen über finanzielle Förderungspakete bis hin zu Informationen zu individuellen Produktlösungen. Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer der Marken, erklärt: „Die Pandemie schränkt unser Leben ein, keine Frage. Aber das hindert uns nicht daran, die Nähe und unsere gute Kommunikation mit den SHK-Handwerkern und Installateuren, und den TGA-Fachplanern aufrechtzuhalten. Wir müssen uns lediglich an die aktuellen Bedingungen anpassen. Das haben wir mit der neuen Plattform getan!“

Die Webseite wird vor dem 22. März zur Verfügung stehen. Zudem sind die Marken unter dem Dach der BDR Thermea Gruppe auch im Rahmen der ISH Digital zu finden und bieten dort einen eindrucksvollen Einblick in ihr Portfolio. Alle Bereiche sind über Laptop/PC, Smartphone oder Tablet zugänglich.

Weitere Informationen aus den Häusern:



www.broetje.de

www.remeha.de

www.bdrthermeagroup.com