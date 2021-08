Pressemeldung

Fachhandwerker, Planer, Energieberater und Architekten können sich ab sofort für die nächsten Online-Seminare des BDH Fachbereichs „Flächenheizung/-kühlung“ anmelden. Am 22. September 2021 steht zunächst das Thema der Flächenheizung in der Modernisierung auf dem Programm. Zu diesem Seminar begrüßt der BDH Florian Wohlfeil, Experte für Energieberatung und thermische Bauphysik vom Bundesverband der Gebäudeenergieberater (GIH). Weiter geht es am 13. Oktober. Hier steht das Thema der Flächenkühlung in Wohngebäuden im Fokus. Die Seminare finden jeweils von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr statt und sind für die Teilnehmer kostenneutral.



Die Anmeldung erfolgt auf der Seite www.flaechenheizung-bdh.de unter folgenden Links:



- Seminar 22. September „Die Flächenheizung in der Modernisierung“

- Seminar 13. Oktober „Flächenkühlung in Wohngebäuden“

Seminarreihe erfolgreich gestartet

Am 4. August 2021 organisierte der BDH-Fachbereich „Flächenheizung/-kühlung“ das erste Online-Seminar mit dem Titel: „Grundlagen der Flächenheizung/-kühlung“. Die Veranstaltung vermittelte praxisorientiert die Grundlagen zur Flächenheizung/-kühlung an Boden, Wand und Decke und behandelte alle relevanten Systemkomponenten. Neben den Unterschieden der Nass- und Trockenbauweise sowie Montageabläufe, Schnittstellen-Koordination und Dokumentation wur-de auch die aktuelle Fördersituation besprochen.



Die Präsentation des Seminars vom 04. August kann hier runtergeladen werden.