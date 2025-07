Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) ist in Berlin mit dem German Brand Award 2025 ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis werden jährlich herausragende Marken, deren Strategien sowie die Menschen und Kampagnen dahinter geehrt. Der German Brand Award wird vom Rat für Formgebung und dem German Brand Institute vergeben.

Die Jury überzeugte der Marken-Relaunch des BDH, der 2024 anlässlich des 40-jährigen Verbandsjubiläums in Zusammenarbeit mit der Berliner Kreativagentur KREATED realisiert wurde. Besonders gewürdigt wurde, wie das neue Erscheinungsbild die Interessen der Mitglieder sichtbar und wirkungsvoll in den Mittelpunkt stellt. Das moderne Corporate Design und der neue Claim „Gemeinsam stark für Wärme“ stärken die Position des Verbandes als führende Stimme der Heizungsbranche und unterstreichen das aktive Engagement des BDH in der energiepolitischen Debatte.

Für die Mitgliedsunternehmen des BDH bedeutet der neue kommunikative Auftritt einen klaren Mehrwert: Sie profitieren von einer noch stärkeren zeitgemäßen und einprägsamen Markenpräsenz sowie einer erhöhten Sichtbarkeit gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Branche. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Der German Brand Award ist eine Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg und motiviert uns, die Herausforderungen der Branche weiterhin aktiv im Sinne unserer Mitgliedsunternehmen mitzugestalten“, so BDH-Kommunikationsleiter Frederic Leers.