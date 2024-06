Markt für Flächenheiz- und Kühlsysteme im ersten Quartal rückläufig - Fachabteilung bietet regelmäßige Online-Seminare an

Der Markt für Flächenheiz- und Kühlsysteme ist im ersten Quartal dieses Jahres rückläufig. Die im BDH organisierten Hersteller setzten 48 Millionen Rohrmeter ab, das entspricht einem Minus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das geht aus der Absatzstatistik des BDH hervor.

„Flächenheizsysteme bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten. In Kombination mit einer reversiblen Wärmepumpe kann das System beispielsweise sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt werden. Zudem können Flächenheiz- und Kühlsysteme mit sämtlichen modernen Heizungssystemen kombiniert werden und damit sowohl im Neubau als auch im energetisch sanierten Bestandsgebäude eingesetzt werden“, sagt Frank Hartmann, Referent des BDH-Fachbereichs Flächenheizung/-kühlung.

Aktualisiertes Infoblatt mit vielen Praxisbeispielen

Als Handreichung für SHK-Fachhandwerker, Planer und Architekten hat die BDH-Fachabteilung Wärmeübergabe nun das technische Informationsblatt Nr. 51 „Die Fußbodenheizung/-kühlung Teil 2 - Modernisierung“ überarbeitet und aktualisiert herausgegeben. Das Papier zeigt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Flächenheizung auf und beinhaltet neben Planungs- und Ausführungsinformationen in der Modernisierung als Nass- und Trockenbauweise auch bebilderte Fallbeispiele von realisierten Objekten. Ein Schwerpunkt des Infoblattes liegt auf so genannten Dünnschichtsystemen, die in Ihren verschiedenen Bau- und Ausführungsarten ausführlich vorgestellt werden.

Das Informationsblatt steht auf www.bdh-industrie.de in der Rubrik „Service“ unter „Infoblätter“ sowie auf der Website des Fachbereichs Flächenheizung/-kühlung www.flaechenheizung-bdh.de in der Rubrik „Publikationen“ unter „Informationsblätter“ kostenfrei zur Verfügung.

BDH-Fachabteilung: Seminare zur Flächenheizung/-kühlung

Die Planung und Ausführung von Flächenheiz- und Kühlsystemen sind auch Gegenstand von regelmäßigen kostenlosen Online-Seminaren der BDH-Fachabteilung. Das nächste Seminar findet am 19. Juni 2024 von 17:00 bis 18:30 Uhr statt und befasst sich vor allem mit Praxisbeispielen.

Überblick über das gesamte Seminarangebot: www.flaechenheizung-bdh.de/seminare.