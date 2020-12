Staudt leitet seit 2012 das Berliner Hauptstadtbüro des Klimalösungsanbieters Viessmann. Mit der Bestellung Staudts zum Hauptgeschäftsführer wird der BDH seine Präsenz in der Hauptstadt weiter ausbauen. Zugleich bleibt Köln der Hauptsitz des Verbandes. Andreas Lücke wird dem BDH zudem weiterhin als Senior Expert zur Verfügung stehen.

Herr Lücke tritt am 31. August 2021 in den Ruhestand ein. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt er Hauptgeschäftsführer des BDH. Am 01. September 2021 übergibt Herr Lücke die Funktion an Herrn Staudt. Herr Lücke wird über den 01. September 2021 hinaus dem BDH als Senior Expert zur Verfügung stehen.