Der bayerischer Innenminister Joachim Herrmann (mitte) zu Gast am REHAU-Standort Erlangen. Links Dr. Roger Schönborn, CEO von REHAU Building Solutions, rechts Carsten Heuer, CEO von REHAU Window Solutions. Abbildung: REHAU

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat vergangenen Freitag den Standort der REHAU-Gruppe in Erlangen besucht, um sich über die neuesten Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens zu informieren. REHAU, ein weltweit führender Anbieter polymerbasierter Lösungen, präsentierte seine fortschrittlichen Technologien und nachhaltigen Projekte, die einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Energiewende leisten.

Während seines Besuchs hob Minister Herrmann die Bedeutung von Unternehmen wie REHAU für die wirtschaftliche und ökologische Zukunft Bayerns hervor: „REHAU zeigt eindrucksvoll, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Unternehmen wie dieses tragen maßgeblich dazu bei, dass Bayern eine führende Rolle im globalen Technologiewettbewerb spielt und gleichzeitig unserer Verantwortung für kommende Generationen gerecht wird.“

Die Geschäftsbereiche REHAU Building Solutions und REHAU Window Solutions sind zentrale Bestandteile der REHAU-Gruppe, und stehen stellvertretend für die Unternehmens- Philosophie „Engineering Progress, Enhancing Lives“.

Der Geschäftsbereich REHAU Building Solutions präsentierte seine neuesten Entwicklungen im Bereich der energieeffizienten Bau- und Wasserinfrastruktur. Im Fokus stand dabei das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Produkte und Lösungen, die helfen, den CO2-Fußabdruck signifikant zu reduzieren. Dr. Roger Schönborn, CEO von REHAU Building Solutions, betonte die Bedeutung von ganzheitlichen Systemlösungen sowie der Nachhaltigkeit für das Unternehmen: „Wir bei REHAU arbeiten täglich daran, innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl die Anforderungen unserer Kunden erfüllen als auch einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten. Uns treibt an, den CO2-Fußabdruck unserer Produkte und Prozesse ganzheitlich zu reduzieren. Dabei ist unsere hohe Produktqualität das Gegenmodell zu unserer heutigen Wegwerfgesellschaft. Der Standort Erlangen spielt dabei eine zentrale Rolle, da er unsere starke Verwurzelung in der Region und unsere enge Zusammenarbeit mit Politik und Wirtschaft symbolisiert. Diese Partnerschaften sind entscheidend, um gemeinsam nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln.“

Der Geschäftsbereich REHAU Window Solutions zeigte eindrucksvoll und umfassend seine neuesten Innovationen im Bereich der Fenstertechnologie, die weltweit Maßstäbe setzen. Von Recyclinginitiativen bis hin bis hin zum digitalen Fensterausweis Window.ID – REHAU Window Solutions treibt die Kreislaufwirtschaft aktiv voran und setzt dabei auf eine komplett geschlossene Kreislaufwirtschaft. Carsten Heuer, CEO von REHAU Window Solutions, unterstrich die langjährige Verbundenheit des Unternehmens mit dem Standort Erlangen und die globalen Auswirkungen der hier entwickelten Technologien: „REHAU bekennt sich seit Jahrzehnten zum Standort hier in Erlangen und ist stolz darauf, dass unsere Innovationen aus Bayern das Leben und Arbeiten der Menschen weltweit besser machen. Wir freuen uns, dass wir Joachim Herrmann eindrucksvoll haben erleben lassen können, wie wir alle hier Verantwortung für kommende Generationen übernehmen – unter anderem durch gelebte Kreislaufwirtschaft. Wir werden weiterhin im engen Austausch mit der Politik stehen und unsere Positionen und Interessen konsequent vermitteln.“

Neben den modernen Büroräumen im Agile Workspace besichtigte Minister Herrmann auch das soeben fertiggestellte Innovationsatelier, das als Showroom für die neuesten Entwicklungen der beiden Geschäftsbereiche dient. Diese Einrichtungen sind Ausdruck von REHAUs stetigem Bestreben, ein innovatives und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld zu schaffen, das Kreativität und Zusammenarbeit fördert. Gleichzeitig zeigt das Innovationsatelier, wie REHAU den kundenorientierten Ansatz lebt, indem es den direkten Austausch mit Kunden ermöglicht und maßgeschneiderte Lösungen präsentiert, die auf deren spezifische Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind.

Insgesamt konnte der Besuch Minister Herrmann eindrucksvoll verdeutlichen, dass REHAU nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber und Innovator in der Region ist, sondern auch ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und zukunftsweisender Technologien. Die enge Zusammenarbeit zwischen REHAU und der bayerischen Landesregierung wird auch in Zukunft dazu beitragen, dass Bayern als Standort für Technologie und Innovation weiter gestärkt wird.