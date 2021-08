Pressemeldung

Bestellen Sie jetzt unsere leistungsstarken Bautrockner, um Hochwasser-Feuchteschäden effektiv zu beseitigen. Unsere Bautrockner sind immer noch kurzfristig für Sie verfügbar, aber nur solange der Vorrat reicht!

Die Bautrockner von Woods sind in Skandinavien mehrfach mit „The Best in Test“ ausgezeichnet. Durch die hohe Zuverlässigkeit und einzigartige Leistungsfähigkeit bei geringstem Energieverbrauch und unter härtesten Einsatzbedingungen sind unsere Bautrockner unschlagbar.

WCD PRO effiziente Entfeuchter-Serie für den harten professionellen Einsatz

WCD PRO ist eine leistungsstarke Entfeuchter-Serie für die Bau- und Objekttrocknung und anspruchsvollste gewerbliche Anwendungen.

Durch die intelligente iECO-Steuerung ist bereits ab +2 °C eine effiziente Gebäude-Trocknung möglich. Eine integrierte Thermostatregelung sorgt für die automatische Sicherheits-Deaktivierung außerhalb der Einsatztemperaturen: Vor allem für Baustellen und unbeheizte Räume eine unverzichtbare Sicherheits-Ausstattung.

Die Ausführung der WCD-Serie ist umfassend getestet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren – ohne Trockenwärme-Verlust!

Bautrockner WCD8HG PRO Entfeuchter der Spitzenklasse für höchste Anforderungen

Der WCD8HG Pro ist der leistungsstärkste Luftentfeuchter im Wood’s-Sortiment. Der WCD8HG Pro ist die Spitzenklasse der schwedischen Trocknerentwicklung und Trocknerkonstruktion. Ideal für jegliche Art von Einsatzbereichen mit höchsten Anforderungen.

Das iEco Defrost-System ermöglicht eine breite Arbeitstemperatur von + 3 °C bis + 35 °C. Darüber hinaus noch zwischen 35 °C und 40 °C (mit kurzzeitiger Unterbrechungsfunktion). Das intelligente Abtausystem macht die Entfeuchtung schneller und energieeffizienter. Der WCD8HG Pro wurde entwickelt, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen von Entfeuchtungsprofis zu erfüllen.

Basis ist ein Leistungsstarker Rotationskompressor und ein 3-Reihen Kondensator. Alle exponierten Teile sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen geeignet. Heißgasfunktion: Das Heißgasventil ermöglicht das Aufheizen der Gerätekreisläufe, um die Abtauzeit zu beschleunigen. Dadurch können die Geräte bei niedrigeren Temperaturen wesentlich effizienter arbeiten.

