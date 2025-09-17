Praxisnahes Hydraulik-Seminar am 1.10. in Hückelhoven: Effizienz steigern und Fachwissen für SHK-Projekte gezielt erweitern. Jetzt anmelden! Bild: HG Baunach GmbH & Co. KG, Hückelhoven

Wie beeinflusst die Hydraulik den Energieverbrauch und die Lebensdauer von Wärmepumpen und Heizkesseln? Und wie lässt sich durch gezielte Optimierung die Kundenzufriedenheit erhöhen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit im eigenen Betrieb verbessern?

Antworten auf diese und weitere Fragen geben die Experten von Baunach rendeMix im praxisorientierten Hydraulik-Seminar am 01. Oktober 2025 in Hückelhoven. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an SHK-Fachbetriebe, Planer und Techniker, die ihr Know-how erweitern und sich einen entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb sichern möchten.

Das erwartet die Teilnehmer:

Fundierte Grundlagen – verständlich und praxisnah vermittelt

Konkrete Beispiele aus realisierten Referenzanlagen

Wertvolles Fachwissen für laufende und zukünftige Projekte

Das Seminar bietet nicht nur technisches Wissen, sondern auch Impulse zur direkten Umsetzung im Arbeitsalltag. Die Teilnehmer profitieren von einem kompakten Format, das Theorie und Praxis sinnvoll verbindet.

Weitere Informationen und Anmeldung hier: Hydraulik-Seminar Hückelhoven am 01.10.2025 - Baunach rendeMIX

Weitere Informationen zu Baunach rendeMix sind auf der Website (www.baunach.net) zu finden.